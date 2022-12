Giuntoli alla Juventus in coppia con Carnevali (Gazzetta)

La situazione societaria in casa Juve deve ancora essere chiarita, lo si farà molto probabilmente a marzo e non è detto che Federico Cherubini, attuale d.s. bianconero salti, più probabile che possa lasciare la poltrona da d.s. per accomodarsi in quella da d.g., con accanto un nuovo amministratore delegato al posto del dimissionario Arrivabene.

Se la rivoluzione fosse più sostanziale si potrebbe vedere l’arrivo di un uno d.s. e il pole, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è Cristiano Giuntoli del Napoli a cui verrebbe però affiancato un d.g/a.d. che, secondo la rosea, se non Marotta, potrebbe essere Giovanni Carnevali