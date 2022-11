Germania, Flick in conferenza senza giocatori: «Sono troppe tre ore per gli spostamenti»

La Süddeutsche scrive che non è una novità per la Germania. Accadde già ai Mondiali in Sudafrica del 2010.

L’allora allenatore della nazionale Joachim Löw non si presentò prima dell’ottavo di finale contro l’Inghilterra (4-1). In conferenza andò l’allenatore dei portieri Andreas Koepke. A quel tempo, la Federazione si giustificò con l’impossibilità di spostare la sessione d’allenamento prevista. Löw non avrebbe potuto seguire l’allenamento.

In Qatar , la Federcalcio tedesca sperava di tenere le conferenze stampa presso il media center ad Al-Shamal, non lontano dall’hotel della squadra. Invece tutte le conferenze stampa si tengono nel centro media a Doha.

Il media center si trova a più di 100 chilometri dal quartier generale della squadra tedesca e dal campo di allenamento nell’estremo nord del Qatar.