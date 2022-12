Gattuso: «Tutti pensano che in Spagna ci sia il tiki-taka. Non è vero, si gioca molto verticalmente»

Ad As: «Guardavo il campionato spagnolo da molti anni, il mio obiettivo era venire qui, è un campionato molto difficile».

Gennaro Gattuso ha rilasciato una lunga intervista ad As. Nella prima parte, che abbiamo pubblicato questa mattina, l’allenatore del Valencia ripercorre la sua carriera e il suo modo di vedere il calcio. Nella seconda, che proponiamo qui, Gattuso parla più della sua esperienza nel club spagnolo.

Dopo un anno senza panchina, cosa ti ha portato a firmare per il Valencia? Gattuso racconta ripercorre il periodo in cui firmò con la Fiorentina e dopo una settimana lasciò l’incarico. Arrivò la chiamata di Paratici al Tottenham, ma scoppiò il caso omofobia, infine arrivò la chiamata del Valencia.

«Ad aprile, dopo la finale di Coppa, mi ha chiamato Anil (Murthy) e ci siamo incontrati a Milano. Mi ha detto che gli piaceva come lavoravano le mie squadre… Napoli, Milan. Gli ho chiesto una settimana e ho studiato la squadra con Gigi Riccio. Era un Valencia con uno stile totalmente diverso da come piace a me, ma ero convinto che con il tempo si potesse fare un ottimo lavoro. Il Valencia era un grande club. Dopo essermi allenato per due anni al Milan e due anni al Napoli, non potevo andare in una squadra senza storia o senza una bella città. Sapevo che stavo firmando con un grande club e che non sarebbe stato facile. Sapevo che i tifosi erano arrabbiati con il proprietario da anni e non giocavano in Europa. Ma ero convinto di fare un buon lavoro».

Gattuso continua:

«Sono rimasto sorpreso dalla mentalità dei giocatori e dello staff, la professionalità con cui lavorano. Dico sempre che con questa squadra mi butterei nel fuoco, per come lavora. La mentalità negli ultimi quattro mesi è molto cambiata. Il 90% o il 95% delle persone che sono qui sono coinvolte. E lo adoro».

A Gattuso viene chiesto se questo mese senza partite e conferenze stampa gli ha fatto bene.

«Sinceramente no. Perché ho lavorato molto e molto bene. Non so se i giocatori saranno contenti. Mi sento stanco».

Che rapporto hai con Peter Lim?

«Sinceramente ho un buon rapporto con Lim. Il giorno in cui ha deciso di darmi il lavoro era la terza volta che gli parlavo. Non gli parlo al telefono, non gli piace. Gli parlo quando vado a Singapore. E quando sono stato con lui, sembrava una persona che mi ascolta, capisce quello che gli spiego. Ho molto rispetto. Vorrei che prendesse giocatori importanti, ma mi spiega che non è possibile e lo rispetto».

Gattuso aggiunge:

«Non sono qui per aiutare Peter a vendere calciatori. Sono qui per migliorare la squadra e per ottenere una posizione importante. Perché se questo non succede me ne vado a casa».

Hai chiesto acquisti per il mercato di gennaio?

«È facile. Non devo mentire. Dobbiamo fare una o due cose se il mercato offre la possibilità. Ma firmare per firmare non mi piace. Ho parlato con lui di questo e di altri argomenti a Singapore. Sa di cosa ha bisogno la squadra. Sono tranquillo».

Aggiunge:

«Abbiamo una buona squadra e sono molto contento dei miei giocatori. Non elemosino ingaggi, ma sono questioni sportive che vanno valorizzate».

Gattuso dice che il Valencia non è ancora pronto per giocare in Europa.

«Sono qui per questo, ma non siamo pronti a giocare tre partite a settimana. Per giocare in Europa devi avere 22 o 23 giocatori preparati. Gioca una squadra in Europa e un’altra in campionato. Perché giocare giovedì e domenica non è facile. In questo momento non siamo al 100% per quello, ma se succede è normale che siamo tutti contenti. Giocare in Europa è difficile. Perché ingaggiare quattro giocatori forti non è sinonimo di competere bene in Europa. Devi avere una squadra che spinge, che gioca sempre al 100%».

Il campionato spagnolo ti ha sorpreso?

«No, perché lo guardavo da molti anni. Il mio obiettivo era venire qui. Tutti pensano che in Spagna ci sia il tiki-taka ma no. In Spagna si gioca molto verticalmente. È un campionato molto difficile. La differenza con gli altri campionati è che qui il fattore campo è molto importante. Lo conosco ora che mi alleno in Spagna. Andare a giocare fuori casa non è facile. Hai stadi da 50.000 spettatori sempre pieni, altri piccoli molto affollati: Vallecas, Pamplona… Il fattore campo è molto importante».