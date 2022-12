Gattuso: «Penso al calcio anche mentre sono in bagno a fare pipì»

Ad As: «Da giocatore non avevo grande tecnica ma ho studiato come uccidere mentalmente gli avversari. Le sberle sono il mio modo di dimostrare affetto»

Gennaro Gattuso si racconta in una lunga intervista ad As, la prima da quando è arrivato sulla panchina del Valencia. L’ex Napoli ripercorre la sua carriera e la sua vita, da quando lasciò casa a 12 anni, parla del modo in cui è cambiato il calcio e del modo in cui affronta la vita.

«Mi piacciono i giocatori funzionali, i giocatori che pensano, che sanno quando pressare. Ora vedo il calcio in modo totalmente diverso rispetto a quando giocavo».

A Gattuso viene chiesto cosa è cambiato dal suo arrivo in Spagna.

«Se guardi le partite del Milan o del Napoli quando ero lì, non siamo andati avanti. A Valencia è il primo anno che vado avanti. L’anno scorso ho parlato molto con Gigi, il mio secondo, e con i miei assistenti. Abbiamo visto che in Europa giocano a uomo contro uomo. Non lo facciamo. Facciamo pressione e lo facciamo bene».

Allenare e giocare è diverso, dice Gattuso.

«Sono stato campione del mondo, ho vinto la Champions, ma per fare l’allenatore non basta, bisogna andare in campo. Ecco perché ho iniziato da zero. Conoscevo il calcio, ma non ero preparato. Mi ha aiutato guardare il calcio di qualsiasi categoria. L’altro giorno mi sono divertito a guardare il Villarreal a Guijuelo. In un campo in cui non si poteva giocare. Mi ha regalato un’emozione incredibile. Quando parlo di stile può dare l’impressione che io non abbia rispetto per il modo in cui giocano gli altri. Tutto il contrario. Puoi vincere con stili totalmente diversi. Hai visto i Mondiali? Molte squadre si sono difese, chiudendo bene il campo, non avevano intenzione di andare avanti e sono andate in contropiede. Ho ben chiaro lo stile che mi piace, ma quando vedo una partita dove il campo non è buono e devi spingere pure mi piace».

E quelle partite le vedi con gli occhi del calciatore o dell’allenatore Gattuso?

«Quando guardo una partita non la vedo e basta. Guardo la linea dei quattro e passo 15 minuti a concentrarmi solo su quella. O la linea dei mediani o degli attaccanti. Non mi piace guardare una partita solo per vederla».

Cos’è meglio: la vita del giocatore o quella dell’allenatore? Gattuso risponde:

«Chiaramente quella del giocatore. Per come vivo il calcio non ho una vita. Devo ringraziare mia moglie, non so come stia ancora con me. Comincio alle 8.30 e torno a casa alle sette di sera. Poi, mentre sono a casa, in bagno, vado a urinare e mi viene in mente qualcosa e lo scrivo su un pezzo di carta. Lo vivo così. Devo cambiare, perché non puoi passare 18 o 19 ore a pensare al calcio».

Compreresti un Gattuso?

«Non lo so. Per come vedo il calcio, a volte lo farei e a volte no. Ho corso tanto e tatticamente ero fortissimo ma sicuramente nel calcio moderno mancherebbe qualcosa. Avevo carattere, ma per il modo in cui mi piace giocare non basta avere carattere, che è qualcosa che può essere migliorato».

Quale giocatore attuale ti assomiglia?

«Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l’ho visto ai Mondiali: Amrabat. Mi ha commosso molto, sembrava quando giocavo a 27 anni».

La sua autobiografia si intitola ‘Se si nasce quadrati, non si muore tondi’. Gattuso è più rotondo come allenatore?

«Non lo so. Sono un allenatore che ama molto la sua squadra e il suo staff tecnico. Se non ho il tarlo nella pancia non mi sento bene. Devo provare emozione. Il calcio deve darmi emozioni».

Si vede, quando è in panchina…

«Quando mi vedo in televisione non mi piace. Mi muovo, parlo sempre, ma non posso fare diversamente. Ho provato a cambiare, ma non ci riesco. Mi piace vivere la partita, starci dentro, parlare con il guardalinee, con i miei giocatori… Durante un allenamento è il mio momento migliore. Ma poi sono di nuovo un disastro, perché lo analizzo per cinque ore in video… Ma nell’ora e mezza che siamo in campo, mi sento vivo».

Quando eri un bambino, immaginavi la vita che hai avuto?

«Era il mio sogno. A 12 anni ho lasciato casa per questo. Se fosse andata male non sarei tornato. Stavano tutti aspettando che mi uccidessi. Non penso a cosa sarebbe potuto succedere se non fossi stato un calciatore. Ho fatto più di quanto potevo. Per me è stato un privilegio giocare a calcio. E se mi avessero pagato dieci volte meno di quanto mi hanno pagato avrei giocato lo stesso».

Gattuso aggiunge:

«Quando sei abituato a stare in casa, con tua madre che prepara tutto per te, tuo padre, le tue sorelle… Ho dormito su un pavimento di 15 metri, con la luce accesa, aspettando che diventasse giorno per andare a scuola. Essere soli non è facile per un bambino. Ma se dovessi rifarlo, lo farei».

Gattuso racconta di quando arrivò la proposta dei Glasgow Rangers.

«Un giorno arriva mio padre e mi dice che è venuto in città un rappresentante dei Glasgow Rangers e mi ha proposto un contratto. Non volevo andarmene. Quando ho finito di parlare, mio ​​padre mi ha detto: ‘Non so nemmeno scrivere questo numero. Devo vivere quattro vite per guadagnarlo.’ Quando ho insistito a dire che non ci volevo andare, ha risposto: ‘Ti do una sberla se non ne approfitti…’. Le sberle fanno parte del mio carattere. È un segnale che voglio bene alla persona che è con me».

Come fa un ragazzo calabrese e con i “piedi quadrati” a diventare campione del mondo? Gattuso risponde:

«Con il lavoro. Credendo tutto il giorno in ciò che faccio. Quando sono andato a Glasgow non sapevo nemmeno una parola in inglese. Dopo due settimane sembravo più scozzese di un giocatore scozzese. Con il mio stile, lavoravo tre o quattro volte al giorno. Andavo in palestra per un’ora, poi calciavo la palla contro il muro per altre due ore. Mi sono costruito con la mentalità. Sapevo di non avere una grande tecnica, ma mi sono preparato ad uccidere mentalmente il mio avversario. Ho dedicato la mia vita al calcio».

Da chi hai imparato di più?

«Da tutti. Non sapevo di essere un leader. Tutto quello che ho fatto mi è venuto naturale. Non dovevo fare teatro o mostrare un’altra faccia. Quando vedevo che qualcuno era nei guai, andavo ad aiutarlo. Sono stato quattro o cinque ore in più sul campo. Sapevo che dovevo seguire il mio stile. E il mio stile era lavorare e lavorare. Pensare al calcio 24 ore su 24».

Il calcio è cambiato molto negli ultimi anni?

«Sì, molto, tutto è cambiato. Un giocatore al giorno d’oggi ha molte informazioni. Ai livelli più alti hai tutto. Se il rivale è destro, sinistro… è cambiato anche per gli allenatori. Ora un allenatore controlla 65 o 70 persone, prima solo 30 o 35. Oggi, se credi davvero nei dati, hai tutto. Se fai le cose bene, non hai molti infortuni. I giocatori sono più professionisti di come eravamo noi. Si prendono più cura di se stessi, controllano il cibo, i carichi… Quando parli con i giocatori devi sapere i perché, se non lo sai ti ammazzano».

Come entri nella mente di un ragazzo di 20 anni?

«Per me Carlo Ancelotti è il miglior allenatore al mondo per questo. Carlo è di tre o quattro generazioni indietro e ha sempre la chiave per entrare nella testa dei giocatori. Sembra semplice, ma non lo è. Quando parlo con un ragazzo di 20 anni non devo pensare alla mia carriera o a quello che facevo. Devo capire come posso entrare nella testa di questo ragazzo. Negli ultimi tre anni penso di essere migliorato molto in questo. Quando ho iniziato, nei primi quattro anni, non mi era chiaro perché pensavo che tutti dovessero fare come me, con la mia voglia, con la mia mentalità. Ma devi sapere chi hai di fronte. Un esempio: ho un figlio e una figlia. Mia figlia è una donna forte, con un carattere simile al mio. Mio figlio è totalmente diverso. Non posso parlare allo stesso modo a entrambi. Se parlo a mio figlio come a mia figlia, lo uccido. Devo parlargli in modo diverso. Lo stesso è con i giocatori. Per questo, al di là di tattica e altro, il miglior allenatore del mondo è Carlo. È incredibile come sia entrato nella testa di giocatori di quattro generazioni».

Cosa non perdonerebbe un calciatore? Gattuso risponde:

«Se non rispettasse il tuo lavoro. Quando parlo con loro dico loro che abbiamo una responsabilità e se ci sono due o tre giocatori che non lo fanno l’allenamento finisce male. Non ho mai sospeso un allenamento per due o tre. Quando fischio all’inizio dell’allenamento voglio vedere che la squadra sta andando al massimo. Perché altrimenti è meglio andare sotto la doccia».

Vivere al limite è estenuante?

«Non ho paura della morte. La rispetto, perché mi piace vivere. Preferisco essere un leone e non un gattino. È meglio vivere sempre al massimo che come un molle».

A Gattuso viene chiesto se conta fino a 10.

«No. Mi piace vivere e non pensare a quello che succederà. Oggi è oggi, domani è domani. Non mi limito. Quando mi vedo in tv non mi piace, ma quando ho l’adrenalina, il fuoco, vado. Non sono una persona che pensa di avere una telecamera puntata su di me. Sono io. È normale che dovrei controllarmi perché sono un allenatore, ma… vado».