De Jong: «Messi si può fermare solo come squadra»

L’olandese a Espn: «Dobbiamo fare meglio rispetto al 2014. Vogliamo vincere. È possibile, l’Argentina ha un’ottima squadra, ma anche noi siamo in ottima forma»

Frenkie de Jong , centrocampista del Barcellona, è uno dei giocatori di punti dell’Olanda ai Mondiali in Qatar e non vede l’ora di giocare i quarti di finale contro l’Argentina di Leo Messi. A tre giorni dalla partita, De Jong ha rilasciato un’intervista a Espn in cui ha analizzato il duello contro Messi ed è stato ottimista sulle possibilità di passare il turno.

«Penso che abbiamo buone possibilità di arrivare in semifinale, ma Messi si può fermare solo come squadra. Sono 15 anni che fa la differenza contro chiunque e non c’è modo di fermarlo. Ci hanno provato in tutti i modi possibile e molto spesso hanno fallito. Dobbiamo fare meglio rispetto al 2014 perché adesso vogliamo vincere. È possibile, l’Argentina ha un’ottima squadra, ma anche noi siamo in ottima forma. Sono fiducioso, è una partita 50-50. Non ho inviato messaggi a Messi e non ho intenzione di farlo». ha detto De Jong ,

Il duello dei quarti di finale tra Olanda e Argentina non ha un chiaro favorito, ma le possibilità di qualificazione della squadra olandese dipendono in gran parte dalla prestazione di De Jong che ha già un gol e un assist ai Mondiali del Qatar. De Jong è un centrocampista del Barcellona dal 2019 e ha giocato con Lionel Messi per 2 stagioni prima che l’argentino si trasferisse al Psg nel 2021.