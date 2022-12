Napoli e Inter vogliono Kessié, ma in prestito e pagato dal Barcellona

Lo scrive il Corsport. L’ingaggio di 6,5 milioni di euro che il club garantisce al calciatore sono fuori dai parametri azzurri, figuriamoci nerazzurri

Approdato in Spagna quest’estate al termine del suo contratto con il Milan, l’esperienza di Kessié al Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi. Tante panchine e poca considerazione da Xavi. Ecco perché l’ivoriano starebbe già valutando l’addio a gennaio, durante la finestra invernale di calciomercato. Sulle tracce di Kessié, infatti, ci sarebbero Napoli ed Inter, club i quali sarebbero pronti ad ingaggiarlo, ma a determinate condizioni, come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Gli azzurri sono alla ricerca di un vice-Lobotka e il profilo dell’ex Milan sembra ideale per questo ruolo vista la visione e grinta di Kessiè.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “In verità, sarebbe il fronte a cui sta lavorando Atangana. Uno per giugno, legato appunto ad Inter e Napoli, e l’altro già per il mercato di gennaio. Per l’immediato si sono mossi alcuni club di Premier, ma non di primissimo livello. Ad ogni modo, lo scenario plausibile è che l’ivoriano chiuda l’annata in Catalogna, per poi fare le valigie. Trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio pagato dagli spagnoli: queste le condizioni del Napoli non diverse dall’Inter. Anche se l’eventuale cessione di Demme potrebbe cambiare qualcosa, ma i 6,5 milioni di euro che il club blaugrana garantisce al calciatore sono fuori dai parametri azzurri“.

Non è la prima volta che Kessié viene accostato al Napoli. Già quando in panchina sedeva Gennaro Gattuso Kessiè era in cima nella lista dei desideri ma la trattativa non andò in porto. Adesso, con la precaria situazione finanziaria dei Blaugrana, la situazione potrebbe sbloccarsi, restano da capire le richieste del giocatore.