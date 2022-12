Dazn introduce un nuovo abbonamento per gli altri sport (13 euro al mese)

CI sarà il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Nfl, la boxe, la Ufc e il meglio del fighting internazionale

Si chiama Start il nuovo pacchetto che Dazn ha previsto per tutte quelle persone interessate allo sport, ma non al calcio. E che quindi potrebbero non essere interessate a pagare il prezzo pieno dell’abbonamento Dazn.

L’azienda, perciò, ha previsto un’offerta multisport, che non include il calcio, ma prevede: tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’Nfl, la boxe, la Ufc e il meglio del fighting internazionale. Non si sa ancora, però, quando Start sarà disponibile: nella nota ufficiale, Dazn dice solamente che arriverà “nei prossimi mesi”. Start costa 12,99 euro al mese.

La novità è legata a doppio filo con l’accordo stretto con Eleven Sports, con la quale Dazn ha raggiunto un accordo per l’acquisizione, che introduce nel pacchetto Dazn nuovi contenuti di basket: le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai; una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Questo è stato fatto in attesa che l’acquisizione venga finalizzata. In altre parole, per poter includere comunque i contenuti di Eleven Italia che DAZN ancora non propone, le due società hanno raggiunto questo accordo.