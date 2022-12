Cristiano Ronaldo si allena nella cittadella del Real Madrid, Florentino gli ha dato l’ok (As)

Si allena a Valdebebas col figlio. Florentino gli ha detto: «Puoi rimanere qui finché ne hai bisogno». Al momento è senza squadra

Cristiano Ronaldo è tornato a Madrid. Lo scrive Diario As. Che aggiunge: «Non in modo permanente, ma per qualche giorno, in attesa di trovare una nuova destinazione».

Ronaldo ha chiesto il permesso a Florentino Perez che glielo ha accordato. Secondo Diario As, Florentino gli avrebbe detto che Valdebebas è la sua casa e può allenarsi lì finché ne ha bisogno. Il quotidiano ricorda che CR7 è il capocannoniere di tutti i tempi del Madrid: 450 gol in nove stagioni.

Cristiano ha lavorato in uno dei campi di Valdebebas da solo, accompagnato solo dal figlio maggiore, Cristiano Junior, 12 anni e che segue le sue orme nel calcio. Non è chiaro per quanti giorni il portoghese prolungherà il suo soggiorno a Madrid, anche se questa non è la prima volta che viene nella capitale della Spagna.

Durante il Mondiale – scrive As – erano emerse notizie su un suo approdo all’Al Nassr squadra dell’Arabia Saudita. Ma Ronaldo ha smentito. Vuole giocare ai massimi livelli europei, possibilmente in una squadra che disputa la Champions.

Finché non si presenta un’opportunità, sia in Europa che in un altro continente, sa di avere le porte di Valdebebas spalancate.