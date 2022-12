Ronaldo non si ritirerà dal Portogallo, punta già ad Euro 2024

Secondo “Correio da Manhã”, la stella Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla nazionale per esserci al prossimo Europeo con il Portogallo.

Questo Mondiale in Qatar aveva una grande importanza per Cristiano Ronaldo, come lui stesso ha sottolineato, prima con le lacrime all’uscita dal campo e poi con le sue parole social «Vincere un mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il Portogallo, ma mettere il nome del nostro paese in cima al mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo»

Ma Ronaldo non è uno che si arrende, secondo il quotidiano “Correio da Manhã”, la stella portoghese Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla nazionale per esserci al prossimo Europeo con il Portogallo. Secondo la stampa portoghese la sua risposta è “no”, alle voci che lo vorrebbero finito. Per il Correio da Manha, l’ex Manchester United continuerà a giocare con il Portogallo almeno fino all’Europeo del 2024 quando avrà 39 anni.

Dove giocherà Ronaldo? A questa domanda non c’è ancora risposta: «Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante», l’ultima frase postata sui social dal portoghese non fa chiarezza. CR7 in queste settimane dovrà decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera dopo essersi svincolato dal Manchester United.

L’ex attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo con il Portogallo ha collezionato 196 presenze, condite da 118 e gol e la vittoria dll’Europeo del 2016.

Yasser Al-Misehal, numero uno della Federcalcio dell’Arabia Saudita, in un’intervista a Marca, ha parlato anche del futuro del portoghese: «Come Federazione, non possiamo interferire tra un club saudita e un giocatore. Ma ci piacerebbe averlo nel nostro campionato. Vogliamo avere sempre più top player da qualsiasi parte del mondo.»