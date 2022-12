Il ds, intercettato, rivendica il rapporto di partnership decennale col Sassuolo, richiamando i trattamenti agevolati su Demiral, Sensi, Zaza e Lirola.

Cherubini pressa Carnevali per Locatelli: «Che fine hanno fatto tutti i favori che vi abbiamo fatto?»

I pm indagano sulla galassia Juve, ovvero sui club con cui i bianconeri hanno intrattenuto rapporti di collaborazione che spesso si sono spinti oltre i limiti, mettendo in pericolo, scrive la Procura di Torino, “la lealtà della competizione sportiva”. Tra questi, anche il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport spiega la questione, che ha a che fare con l’acquisto di Locatelli.

Nell’estate del 2021, il centrocampista aveva appena vinto l’Europeo. Era ambito da diversi club, sul mercato, tra cui Juve e Arsenal. Gli inglesi offrivano di più. A questo punto, Cherubini prova a giocare tutto sull’amicizia con il Sassuolo, sui favori pregressi fatti al club neroverde.

La Gazzetta scrive:

“l’offerta dei Gunners, per stessa ammissione del d.s. Federico Cherubini in una telefonata con il Chief Financial Officer, Stefano Bertola, sarebbe più alta di quella bianconera. Solo che la Juve può giocarsi la carta dell’antica amicizia con il club emiliano. Cosa che avverrà, sebbene Cherubini stesso si lamenti dell’atteggiamento dell’a.d. neroverde Giovanni Carnevali. «Se io sono in partnership e poi quando vengo a comprare un giocatore sono trattato come un cliente che arriva per la prima volta, che partnership è? Se io mi siedo e Giovanni mi dà le stesse condizioni che dà a Edu dell’Arsenal che non ha mai visto in vita sua, qual è il valore aggiunto della nostra relazione decennale? Che fine hanno fatto gli 8 milioni che ha guadagnato in 6 mesi con Demiral, che non sapeva chi fosse (…) e dovevamo prenderlo noi ma non avevamo posto? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando ha preso Sensi? E la valorizzazione di Zaza? E i 13 milioni presi da Lirola?». Insomma, la Juve si sarebbe mossa in passato favorevolmente nei confronti del Sassuolo e Cherubini si sente il diritto di rivendicare condizioni di favore nell’affare Locatelli. Il d.s. bianconero, in un’altra intercettazione, spiega anche i dettagli contabili dell’operazione, che si concretizza in un prestito biennale con obbligo di riscatto in caso la Juve faccia un punto in campionato nel febbraio o marzo 2023. Condizione fittizia, per la Procura”.