Casemiro: «Avevamo la partita in mano, ora arriverà un altro allenatore»

Il brasiliano: «Dobbiamo rialzare la testa, la vita continua. Siamo tutti tristi, ciascuno di noi ha fatto del suo meglio»

Il Brasile è fuori dal Mondiale, eliminato ai rigori dalla Croazia. Casemiro ha annunciato che il Brasile avrà un nuovo allenatore a partire dalla prossima partita. Queste le parole di Casemiro al termine della partita tra Croazia e Brasile:

«Ho 30 anni. Certo, ci sono sempre ragazzi, ma ho 30 anni, sto vivendo il momento più bello della mia carriera, sono molto felice nel club in cui mi trovo. Ho perso un’occasione, ma dobbiamo vedere soprattutto che ora arriverà un nuovo allenatore. È un momento difficile di cui parlare, ma non dobbiamo pensarci ora. È difficile trovare le parole per quel che è successo oggi. Dobbiamo rialzare la testa, la vita continua. Siamo tutti tristi, ciascuno di noi ha fatto del suo meglio. È brutto. Soprattutto così. Avevamo la partita in mano e abbiamo perso. È dura. Il calcio è così. Succede”.

Il tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha parlato al termine del match vinto contro il Brasile dopo un estenuante lotta ai calci di rigori. Queste le parole del Ct Dalic:

«Avevamo bisogno di questo. Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal primo all’ultimo minuto. Questa è la Croazia, abbiamo eliminato il più grande favorito di questo torneo. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più e ancora una volta abbiamo confermato che nessuno dovrebbe mai sottovalutarci. Come sempre, abbiamo mostrato orgoglio, fede e coraggio. Andiamo avanti. Abbiamo dato ancora una volta il massimo, questa è una vittoria comune per tutti noi. Lascia che ogni croato si diverta. Possiamo fare molto. Affrontiamo la seconda semifinale consecutiva ai campionati del mondo. Sono davvero un uomo felice».