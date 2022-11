Anche il Psg ha un prezzo: 4 miliardi di euro. Al-Khelaïfi lo pagò 70 milioni

Financial Times: “Sarebbe una plusvalenza mostruosa, ma Al-Khelaïfi è disposto a cedere solo una quota del 15% del club”

Anche se Al-Khelaïfi a Marca ha risposto “Mi fa ridere” alle voci di una cessione del Psg (“E’ uno scherzo, vero? Questo è solo l’inizio…”), lo stesso Al-Khelaïfi ha confermato in varie interviste di essere disposto a cedere il 15% della quota di QSI, ma non tutta, come ha riconosciuto al Financial Times.

C’è anche una valutazione del club: secondo lo stesso presidente ammonta a 4 miliardi di euro. Per dare la misura, circa il doppio del prezzo di acquisto del Chelsea, venduto questa estate a un fondo americano per 2.500 milioni di euro.

L’eventuale cessione del PSG – scrive il Financial Times – “significherebbe una straordinaria plusvalenza per i vertici qatarini, che nel 2011 lo acquistarono per 70 milioni. Da allora però il club ha speso più di 1,6 miliardi di euro.

Al-Khelaïfi ha spiegato al Financial Times che la volontà del Qatar di rinunciare a parte della sua quota non ha nulla a che fare con il fatto che si sono stancati del calcio. Il PSG inaugurerà il prossimo anno una nuova lussuosa cittadella sportiva, a Yvelines, Poissy, e sta già cercando un nuovo stadio per sostituire il Parco dei Principi, di proprietà del Comune.