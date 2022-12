A inizio anno Di Lorenzo rinnoverà con il Napoli fino al 2026 (CorSport)

Una scelta definitiva per il capitano, che da quando veste la fascia è riuscito a unire il Napoli come non era mai accaduto negli ultimi anni

A inizio gennaio anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, firmerà il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis. Un accordo prolungato fino al 2026. Il Corriere dello Sport scrive:

“Prima di Natale ha parlato con De Laurentiis e il presidente gli ha dato appuntamento all’inizio dell’anno che comincerà ufficialmente alla mezzanotte di domani per parlare del rinnovo. Del prolungamento praticamente a vita di un contratto che scadrà nel 2026: non è un’urgenza, bensì una scelta. Un desiderio reciproco. Un capitano è per sempre”.

Di Lorenzo è un ragazzo di poche parole, ma un giocatore fondamentale nel Napoli di Spalletti. Su di lui c’è anche l’interesse del Barcellona, raccontano in Spagna e qualche mese fa ci ha provato anche l’Atletico, ma lui è legatissimo al Napoli. Esercita alla perfezione il suo ruolo di capitano.

“Non è un caso che il gruppo sia unito forse come mai negli ultimi anni; non è un caso che lui abbia voluto organizzare in prima persona la cena di Natale, nonostante il club avesse deciso di evitare per una serie di ragioni elencate da De Laurentiis dopo il Lilla (a cominciare dalla prevenzione del Covid). Giovanni ci sa fare in campo come in borghese perché è il simbolo di chi, attraverso il lavoro, è riuscito a ribaltare una carriera che a un certo punto sembrava destinata a un calcio diverso da quello delle stelle di Champions. E ora, a 29 anni e con un fisico che a tratti andrebbe studiato per la forza e la resistenza, sente anche la voglia di consolidare il rapporto con il Napoli esattamente come il club ha intenzione di fare con lui”.

Il 2o23 sarà l’anno dei rinnovi, per il Napoli. Dopo Di Lorenzo toccherà anche a Rrahmani, mentre il club di De Laurentiis è al lavoro anche per risolvere la questione della clausola di Kim. Avviati anche i contatti con l’entourage di Kvaratskhelia mentre si sta sondando la volontà di Osimhen a prolungare il contratto.

Su Osimhen, il Corriere del Mezzogiorno, un paio di giorni fa, scriveva:

“Victor Osimhen, che ha un contratto fino al 2025, è richiesto soprattutto da club inglesi. Il Napoli ha provato a sondare il terreno per un eventuale rinnovo. L’ingaggio attualmente è di 4 milioni e ingolosisce i club acquirenti. Ecco perché la società partenopea potrebbe anche decidere di prolungare accordo e poi valutare eventuali offerte che però dovranno essere elevate”.