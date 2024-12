Alla Rai dopo il sorteggio di qualificazioni per i Mondiali: «Fa parte di un processo di crescita, dovremo vincere e basta. Conosco bene Calzona, sa come costruire una squadra».

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha commentato i due possibili gironi degli Azzurri alle qualificazioni per i Mondiali 2026. Infatti, tutto dipenderà dallo scontro con la Germania in Nations League a marzo.

Spalletti: «Lobotka sa far girare una squadra intera. Se vinciamo con la Germania, saremo più forti»

Le parole del ct alla Rai:

«E’ una cosa logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, fa parte di un processo di crescita. Il resto sono calcoli che non si fanno, dobbiamo vincere e basta, e seguire dei principi corretti. Dovremo essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata».

Tra le avversarie, qualora l’Italia battesse la Germania, potrebbe esserci la Slovacchia di Calzona, ex tecnico del Napoli:

«Lo conosco bene, è un allenatore moderno, sa come costruire una squadra. Così come conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera».

Ricordiamo che qualora l’Italia eliminasse la Germania in Nations League, pescherebbe nel girone A: Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo.

Se dovesse verificarsi, invece, l’eliminazione dell’Italia dalla Nations, sarà nel seguente girone I con cinque nazionali: Norvegia, Israele, Estonia, Moldova.

Che opinione ha di questo Napoli?

«Prima di tutto che ha un allenatore esperto che sa lavorare in contesti un po’ particolari come quello di Napoli. Poi si è visto fin da subito che la squadra è tosta. Come altre squadre hanno da crescere, perché il Napoli ha potenzialità superiori di quelle che sta facendo vedere. Il tutto però verrà creato su quello zoccolo duro che stanno facendo vedere, cioè sulla fase difensiva, su questo fatto di essere siqdra compatta, solida.

