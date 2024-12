Ancelotti: «Guardiola? Non ho consigli. Ha segnato un’era del calcio. Noi allenatori non controlliamo i risultati»

In conferenza: «Non faccio rotazioni? È controproducente schierare un giovane in un momento difficile. Mbappé ha un infortunio leggero. Vinicius è un esempio di umiltà».

Domani alle 21 il Real Madrid affronterà il Rayo Vallecano (in casa del Rayo) in Liga. La conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo Ancelotti.

Ancelotti: «Mi criticano perché non faccio rotazioni? Non mi dà fastidio, perché non è la verità»

Come vedi la partita?

«Un’altra partita impegnativa in questo momento della stagione, contro un avversario ostico. Giocano bene, intensamente e diventano forti in casa. Ma abbiamo fiducia. La squadra ha recuperato bene».

Come sta Mbappé? E Camavinga?

Ancelotti: «Non è una cosa molto seria l’infortunio di Kylian. Non ci sarà, ma sarà presente in Qatar per l’Intercontinentale e lì valuteremo se c’è il rischio di ricaduta, sia come titolare che come parte della partita. Crediamo che possa riprendersi. Camavinga sta bene, è disponibile per domani».

Hai scoperto da dove provengono i fastidi di Mbappé?

«E’ una cosa molto complicata. Nelle ultime due pause delle nazionali è stato qui, lavorando bene, riposando… e si è visto, perché le sue prestazioni negli ultimi tempi sono migliorate molto. Fortunatamente, sarà fuori solo per un breve periodo, non è un infortunio a lungo termine».

La partita di Bergamo la rende ottimista?

«Sì, perché abbiamo fatto una partita difficile, in un momento importante. C’è stato molto impegno, grande atteggiamento e un lavoro collettivo. E’ stata una partita completa che aggiunge ottimismo, ovviamente. Sia per il futuro, sia per le prossime partite. Cominciamo da lì, per domani».

Ha sempre detto che Tchouameni è un centrocampista eccellente… che può giocare in difesa… La pensa ancora così?

«Prima di tutto, dobbiamo ringraziare Tchouameni. Lo faccio personalmente. Perché sta giocando in una posizione che non è la sua… e lo sta facendo per la squadra, mostrando un sacco di altruismo. Contro Girona e Atalanta ha fatto molto bene… e non è un caso che abbiamo vinto quelle due partite. Ma dobbiamo sempre tenere a mente che non è la sua posizione, che gioca lì per la squadra. Apprezzo molto tutto questo, il tuo sforzo. È un perno fondamentale per noi, fondamentale; perché è un perno difensivo come ce ne sono pochi sul mercato».

Cosa significa lo sforzo che Vinicius ha fatto l’altro giorno per un allenatore (giocare accorciando i tempi da un infortunio)?

Ancelotti: «Dice molto di lui. Per noi è ancora il miglior giocatore del mondo, ma mantiene un’umiltà che è abbastanza rara in un giocatore di questo livello».

È questa la panchina che brucia di più?

«No, penso che brucino tutte. E tutti gli allenatori hanno i loro problemi a mantenere la posizione».

A proposito di panchine… Cosa pensa del momento delicato di Guardiola?

«Consigli, nessuno. Queste ultime partite non cambiano affatto la mia opinione su di lui. Lo considero uno dei migliori al mondo, qualcuno che sta segnando un’era nel calcio, è stato un innovatore. Non cambia assolutamente nulla. Noi allenatori possiamo controllare molte cose, ma l’unica cosa che non possiamo controllare è il risultato delle partite».

È Bellingham il leader dello spogliatoio?

«Non lo so, ma è un giocatore molto importante. Il leader viene scelto dai compagni di squadra in base all’atteggiamento e all’esempio che un giocatore dà. Jude è una figura molto importante. Oltre alla qualità, porta molto impegno alla squadra… e questo è ciò che si apprezza.»

In termini di infortuni, si parla molto del calendario, ma una delle critiche è che si ruota anche poco. Cosa ne pensa?

«Che è vero. Posso ruotare se ho giocatori, ma con una squadra di 14-15 disponibili è molto complicato. E questa è la realtà. Abbiamo giocatori molto giovani che non è sempre positivo far giocare se la squadra non sta facendo bene. Si parla molto di Endrick, se ha giocato poco, se non gli do minuti… bla bla bla… ma bisogna pensare che è un giocatore molto giovane, che deve adattarsi, migliorare, imparare. Inserirlo quando la squadra non sta bene, può essere controproducente. Invece di aiutarlo, potrebbe condizionarlo».

La critica che non dà opportunità ai giovani ti dà fastidio?

«No, non mi dà fastidio perché non è vero. Semplicemente».

Esattamente in cosa deve evolvere Endrick, per esempio?

«Quando dico che deve lavorare non è una critica a lui, perché sta lavorando molto bene, concentrato sul suo lavoro. È molto giovane, lavora con i migliori attaccanti del mondo. Quindi, bisogna solo essere paziente con lui. Endrick non chiede nulla, è molto concentrato sulla partita, lavora bene, è felice… ovviamente vorrebbe giocare di più, ma è normale».

ilnapolista © riproduzione riservata