Rinnovi Napoli: dopo Lobotka in arrivo quelli di Rrahmani e Di Lorenzo (Sky Sport)

Sky Sport rivela che i due giocatori del Napoli sarebbe pronti a rinnovare quello che sarà un accordo che li legherà a “vita” con la società

Il Napoli continua a pensare ai rinnovi dei suoi punti cardini prima di affacciarsi veramente sul calciomercato di gennaio. Secondo quando rivela Sky Sport, la società sarebbe pronta siglare i rinnovi di Amir Rrahamani e Giovanni Di Lorenzo, dopo quello di Stanislav Lobotka. La soffiata arriva direttamente dall’invitato dell’emittente satellitare Massimo Ugolini, che scrive

“Lo stesso mese in cui il club chiuse la trattativa per Rrahmani, poi lasciato a Verona fino al termine della stagione. Sei mesi prima invece era arrivato dall’Empoli Di Lorenzo, ora capitano azzurro, punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, in procinto di firmare un contratto che sulla carta lo legherà al Napoli a vita. Come Lobotka, come probabilmente Rrahamani, tre punti fermi o meglio gli ingredienti base di una formula fino a questo momento vincente”.

Rrahmani e Di Lorenzo pronte a diventare quelli che nel recente passato sono stati Koulibaly e Maggio, rispecchiando i rispettivi ruoli e senza scomodare nessuno dei napoletani passati. L’ex Verona, 28 anni, e l’ex Empoli, 29, si legherebbero indissolubilmente alla maglia azzurra che in questa stagione ha bisogno di nuovi punti di riferimento che accompagneranno il Napoli nel futuro. Di Lorenzo ha accettato di buon grado questa resposabilità già la scorsa estate quando ha accettato di vestire anche la fascia da capitano al braccio. Rrahmani per quello dimostrato sopratutto la scorsa, quando tolse il posto a Manolas, merita questo riconoscimento riscendo a prendere vermante l’eredità di Albiol, a differenza del greco. I rinnovi in casa Napoli sono la priorità ed eventualmente se ci saranno occasioni si valuteranno più avanti.