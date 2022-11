Valencia, l’eroe calcistico dell’Ecuador, era definito bollito dalla stampa che non lo voleva

Lo ricorda Il Giornale. Nelle prime sette partite di qualificazione non aveva segnato. Il ct Alfaro lo ha sempre difeso e ora i tre gol sono stati tutti suoi

È Enner Valencia l’eroe calcistico dell’Ecuador che ha segnato il gol del pareggio contro l’Olanda dopo aver segnato la doppietta decisiva nella partita d’apertura contro il Qatar. Tre gol in due partite, anche se ora si teme per il suo infortunio, è uscito in barella contro l’Olanda.

Valencia è il calciatore che la stampa dell’Ecuador non voleva in Nazionale. Come ricorda Il Giornale:

L’Ecuador si è dimostrato squadra vera, proseguendo un cammino Mondiale che sta andando oltre le aspettative. Quando infatti nel 2020 era stato chiamato in panchina Gustavo Alfaro, i Tricolores erano ai minimi storici e già la loro presenza in Qatar era considerata un’impresa.

Tra i protagonisti un ruolo fondamentale spetta a Enner Valencia, che ieri ha segnato la sua terza rete nel Mondiale. Eppure un anno fa tutta la stampa del paese chiedeva la sua esclusione in quanto considerato “bollito”, visto che nelle prime sette partite del girone di qualificazione sudamericano non era mai riuscito a trovare la via del gol. Alfaro non ha battuto ciglio, difendendolo. Una mossa apprezzata dalla selezione, come ammesso dallo stesso Alfaro: «È stato un segnale per tutti i giocatori, perché hanno capito che se qualcuno li avesse attaccati, li avrei difesi». Le critiche nei confronti di Valencia sono tornate durante le amichevoli pre Mondiale, chiuse con due soli gol segnati dalla squadra in sei partite, con Valencia: contro il Giappone ha sbagliato pure un rigore. La risposta di Alfaro è stata la maglia da titolare al centro dell’attacco ecuadoregno in Qatar. Il resto è storia recente.

Ha giocato in Premier League col West Ham e l’Everton. Dal 2020 finisce nel tabellino dei marcatori con la maglia del Fenerbahce in Turchia.In Nazionale brilla con 38 gol e un record particolare: nel 2014 ha segnato gli ultimi 3 gol della selezione ai Mondiali in Brasile, in Qatar ha ricominciato dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.