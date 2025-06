Nunez vuole il Napoli, non è vero che il Liverpool ha chiesto 65 milioni (Pedullà)

Il Napoli vorrebbe provare a dare ad Antonio Conte quanti più nuovi innesti possibili per metà luglio, quando comincerà il ritiro a Dimaro. Gli azzurri hanno messo come priorità per la difesa centrale Beukema del Bologna, mentre per l’attacco c’è un ballottaggio tra Darwin Nunez del Liverpool e Lucca dell’Udinese.

Il Napoli vuole Beukema in difesa e uno tra Nunez e Lucca in attacco

Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

«Una trattativa già impacchettata bene quella di Beukema. Se non accadrà qualcosa di clamoroso, la trattativa può andare fino in fondo. Era stato accostato al Napoli a marzo, nello stesso giorno in cui presero Marianucci. Il Napoli aveva messo delle alternative, ma Beukema è l’opzione da completare, visto che gli azzurri conoscono la valutazione del Bologna: 30 milioni. Avevano offerto un po’ meno, ci potrebbe essere una contropartita, forse no, da domani inizia un altro giro di valzer».

Sulla questione riguardante il vice-Lukaku, il giornalista ha dichiarato:

«Per l’attaccante sono rimasti Lucca e Nunez. Lucca è il più economico, si può chiudere in 10 minuti. Nunez non vede l’ora di andare a Napoli. Credo che il Napoli tirerà le somme entro massimo mercoledì e deciderà cosa fare. Non è vero che sono stati chiesti 65 milioni per Nunez. La settimana scorsa il Napoli ha parlato con l’intermediario Ramadani e con Riso che sta spingendo per chiudere Lucca a Napoli».

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

A proposito: non è troppo distante Udine, la città del club che detiene la proprietà del cartellino di Lorenzo Lucca, l’altro nome che il Napoli ha sempre tenuto in caldo per l’attacco. Un piano alternativo di lusso alla pista Nuñez, un obiettivo nato una stagione fa che a 24 anni, dopo un altro campionato da protagonista della sua squadra in Serie A, e con 12 gol in carnet, rappresenterebbe un investimento meno oneroso ma in prospettiva decisamente interessante. Valutazione: una trentina di milioni di euro; quota ingaggio neanche paragonabile a quella del collega uruguayano.