Sconcerti: non ricordo una squadra che abbia perso la stagione con il vantaggio che ha il Napoli

Sul CorSera commenta i due derby della domenica. Inter confusa e disordinata, Juve finalmente squadra. Inutile fare i conti con la classifica

Mario Sconcerti commenta Roma-Lazio e Juventus-Inter sul Corriere della Sera. Della vittoria della Juve sottolinea soprattutto il risveglio di Kostic, agevolato dalla nuova posizione in campo, e di Rabiot, atteso a lungo. E scrive che da come si è sviluppata la partita è sembrato quasi che Allegri l’avesse studiata a tavolino.

Finalmente, scrive, la Juve ha giocato “di gruppo”, mentre l’Inter “è scomparsa nel secondo tempo dopo che aveva promesso e sbagliato molto nella prima parte”.

Su Kostic:

“A cambiare il cammino è stato soprattutto Kostic, imprendibile per Dumfries e Skriniar. È quello che ha trovato più vantaggio dal centrocampo a cinque, perché gli consente di entrare finalmente nel gioco della Juve. Da fare la sponda

semplice sulla linea del fallo laterale, Kostic corre adesso su tutta la fascia, prende spazio e sfoga la sua forza”.

Grazie a lui e a Rabiot, “la Juve torna dentro il campionato, per fare cosa non lo so, ma comincia a vedere l’alba di una squadra”.

“Il cambiamento di ritmo della gara è stato così netto da far pensare che Allegri l’abbia quasi pensato a tavolino. Prima ad aspettare l’Inter, poi a colpirla. Subìto il gol, l’Inter si è spaventata e spenta, abbandonando nella confusione buona parte del suo campionato. C’è stata come un’implosione, la Juve ha finito per essere più squadra, cioè quello che in stagione non era mai sembrata”.

“Si è indebolita la stella di Calhanoglu regista, ma è tutta l’Inter che si è persa in un disordine improvviso, una vera disorganizzazione di gioco che è andata sempre più allargandosi”.

Sconcerti guarda la classifica.

“Per la classifica inutile fare conti, non ricordo una squadra che abbia perso la stagione con il vantaggio che ha oggi il

Napoli“.