Ronaldo rovista nelle mutande, tira fuori qualcosa e… lo mangia (VIDEO)

L’immagine ha destato la curiosità del popolo del web. Tanto da costringere la federazione portoghese a spiegare: era solo una gomma da masticare

Ha destato grande scalpore l’immagine di Cristiano Ronaldo che, al minuto 36 della partita del Mondiale in Qatar contro il Ghana, ha infilato la mano nei pantaloncini, ha rovistato ben bene nelle mutande e poi ha estratto qualcosa che ha infilato in bocca. Cosa ha mangiato Ronaldo? La domanda ha attanagliato il pubblico dei social. Tanto da costringere la Federazione portoghese a fare chiarezza: si trattava soltanto di una gomma da masticare.

L’episodio, come pure la spiegazione, è riportata da Marca.

“Come commenta la stampa portoghese, sembra che ciò che il fuoriclasse portoghese abbia ingerito sia stata gomma da masticare, come riportato dalla federazione portoghese”.

Il portoghese è stato protagonista della partita inaugurale del Portogallo nel girone H dei Mondiali: ha segnato il primo gol che ha aperto i giochi ed ha ricevuto il premio di MVP al termine del match. Inoltre, ha portato a casa l’ennesimo record: è diventato il primo calciatore nella storia a segnare in cinque diversi Mondiali.

Nel post partita Ronaldo ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla stampa:

«È un momento bellissimo, è la mia quinta Coppa del Mondo. Abbiamo vinto, siamo partiti con il piede giusto, sappiamo che in queste competizioni la prima partita è cruciale e una vittoria è molto importante. Anche un altro record, l’unico giocatore ad aver segnato in cinque Coppe del Mondo consecutive, che per me è motivo di grande orgoglio. La squadra ha fatto un buon risultato in una partita difficile».

E sulla rottura con lo United:

«È stata una settimana che ha chiuso un capitolo. È chiuso e ora voglio iniziare con il piede giusto. Abbiamo iniziato qui, abbiamo vinto. Voglio aiutare la mia squadra, ora c’è solo il Portogallo, il resto non ha importanza».