Ronaldo: «Il capitolo United è chiuso, ora per me c’è solo il Portogallo» 

In conferenza: «Voglio iniziare col piede giusto, il resto non ha importanza. Il nuovo record è motivo di grande orgoglio per me»

Il Portogallo ha vinto la sua partita di esordio al Mondiale in Qatar contro il Ghana 3-2. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Cristiano Ronaldo, l’ormai ex giocatore del Manchester United. Ronaldo ha portato a casa un altro piccolo grande record: è diventato il primo calciatore nella storia a segnare in cinque diverse edizioni della coppa del mondo.

Al termine del match, Ronaldo ha parlato in conferenza stampa, rilasciando alcune dichiarazioni. Il portoghese ha commentato, naturalmente, la partita e la sua presenza al Mondiale.

«È un momento bellissimo, è la mia quinta Coppa del Mondo. Abbiamo vinto, siamo partiti con il piede giusto, sappiamo che in queste competizioni la prima partita è cruciale e una vittoria è molto importante. Anche un altro record, l’unico giocatore ad aver segnato in cinque Coppe del Mondo consecutive, che per me è motivo di grande orgoglio. La squadra ha fatto un buon risultato in una partita difficile».

Ronaldo ha risposto anche ad una domanda sulla risoluzione consensuale del contratto con il Manchester United, ma semplicemente dichiarando che si è chiuso un capitolo, senza dilungarsi troppo sull’argomento:

«È stata una settimana che ha chiuso un capitolo. È chiuso e ora voglio iniziare con il piede giusto. Abbiamo iniziato qui, abbiamo vinto. Voglio aiutare la mia squadra, ora c’è solo il Portogallo, il resto non ha importanza».

Oggi scrivevamo così della partita di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo di nuovo protagonista. Al Mondiale nel corso di Portogallo-Ghana. Un altro rigore generoso concesso, stavolta al Portogallo per un mezzo fallo su CR7 in area. Ci sarebbe da discutere, comunque l’arbitro non ha dubbi, il contatto c’è e allora dal dischetto si presenta l’ex calciatore del Manchester United che batte il portiere Ati Zigi. Ronaldo fin qui ha disputato la sua partita anche se ha fallito un’ottima occasione in avvio e poi ha spedito fuori un colpo di testa che 3-4 anni fa avrebbe segnato. Cristiano Ronaldo si guadagna comunque la copertina in un Mondiale che fin qui è stato un disastro per alcuni fuoriclasse come ad esempio Messi