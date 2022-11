Qatar 2022, calendario delle gare del Portogallo

Tutti gli orari e gli appuntamenti in tv per seguire le partite del Portogallo di Ronaldo ai Mondiali Qatar 2022

Come ben noto, tutte le 64 partite r 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

La questione Cristiano Ronaldo e i suoi dissidi con il Manchester United hanno distolto l’attenzione dalla Nazionale di Fernando Santos che però non ha timore di giocarsi il passaggio di turno in un girone decisamente agevole

Il 2022 della Nazionale lusitana è stato, tutto sommato, positivo: tra match validi per la qualificazione dei Mondiali e UEFA Nations League, il Portogallo ha conquistato cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Solamente Svizzera e Spagna sono riuscite a battere l’undici del commissario tecnico Fernando Santos. Insomma, un bottino da non sottovalutare per la selezione guidata da Cristiano Ronaldo. I suoi ragazzi, durante il girone di qualificazione, hanno conquistato il secondo posto, alle spalle della Serbia e davanti ad Irlanda, Lussemburgo ed Azerbaigian.

La Nazionale portoghese, al netto dei pronostici, si candida seriamente per un posto da protagonista a Qatar 2022, la prima che si giocherà in inverno. Qualora Ronaldo riuscisse a tornare al top della forma, il pacchetto offensivo dei portoghesi potrebbe rivelarsi una vera e propria spina nel fianco

FASE A GIRONI

Giovedì 24 novembre

Ore 17:00 Portogallo-Ghana (Rai Due)

Lunedì 28 novembre

Ore 20:00 Portogallo-Uruguay (Rai Uno)

Venerdì 2 dicembre

Ore 16:00 Corea del Sud-Portogallo (Rai Uno)