Reazione dopo i primi 50′?

«Non sono d’accordo con la sofferenza, ci siamo trovati sotto casualmente con l’episodio del rigore. La squadra non ha sofferto molto, nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro spirito e l’abbiamo ribaltata».

C’è una questione arbitrale?

«Non capisco la domanda. Non lo so, non so che dirle».