Conte: «Stiamo facendo un percorso, le scorciatoie non esistono. Dobbiamo essere seri e realisti»

A Dazn: «Il loro gol è stato casuale, abbiamo giocato con personalità. Neres è cresciuto molto»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro l’Udinese

Le parole di Conte

«Non dobbiamo farci confondere dal risultato, eravamo sotto ma era casuale perché la partita è stata condotta da noi fin dal primo minuto. Non è che tra il primo tempo e il secondo sia cambiato chissà cosa. Abbiamo condotto l’incontro con personalità, abbiamo avuto anche occasioni nel primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada, la nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio, cercare di dominare con la palla e fare pressione quando non l’abbiamo».

Su Neres?

«Come ho detto prima della partita David si allena da tanto tempo con noi, altre volte è stato in panchina e hanno giocato Kvara e Politano, ma ero tranquillo perché sapevo di aver un giocatore forte che è cresciuto tanto. Oggi per noi è un giocatore importante che può giocare sia a sinistra che a destra. Noi insieme settimana alleniamo 22 calciatori perché quando ci sono defezioni sanno lo spartito da suonare».

Il bilancio fa dire che site in linea con i programmi?

«Stiamo lavorando e tanto con i ragazzi, abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità d parte loro. Quello che possiamo fare è cercare di accorciare il percorso, ma dobbiamo comunque farlo, non possiamo pensare di usare scorciatoie. Dobbiamo andare avanti in maniera seria e realistica, sapendo che partite come oggi ce le dobbiamo andare a prendere, nessuno ci regalerà niente».

