Il Napoli vince davanti alle frustranti manifestazioni razziste della minoranza di tifosi dell’Udinese

Sembrava la fine di un sogno, invece è scegliendosi ogni giorno che l’amore trionfa. E Conte lo sta spiegando con serena convinzione.

«Napoli usa seguire i suoi concittadini dovunque, come un’ombra, se si trasferiscono altrove». Rispondiamo con Fabrizia Ramondino alle frustranti manifestazioni razziste della minoranza di tifosi allo stadio, ossia quelli di casa. Mandi Mandi

Partiamo bene, carichi e compatti. Udine non è Cagliari, Lobo ferma con il braccio un tiro di Zemura. È rigore. Certo che lo è. Meret c’è ma pure il goal. Uno a zero all’improvviso.

Il calcio italiano è quel posto in cui se gli altri perdono tempo l’arbitro li aiuta. Tutti giù per terra come in un girotondo infantile.

Fine primo tempo del Napoli a Udine.

L’Udinese vorrebbe riprendere con due calciatori direttamente a terra, giusto per continuare il mood. Il Napoli vuole serenamente appoggiare il peso della sua superiorità. McTom to Big Rom tipo Stockton to Malone. Uno ad uno.

Bello comme ‘o diavolo ‘e Margellina. David Neres comincia a ricucire la gioia alla noia di questi tempi. Dribbla, corre, sgomma, inpenna, sfonda, segna colpendo Giannetti. Uno a Due.

Prof Stanislav passa dal Conservatorio alla facoltà di architettura; dal fioretto alla sciabola; dal dolce al salato. Lobotka va messo in una campana tipo presepe, il pendolo dei tempi giusti.

Praticamente si gioca ad una porta. Entra Simeone e manda in porta Zambone.

Uno a tre liberatorio, meritato, giusto.

Vittoria da squadra matura. A parte il rigore, l’Udinese non ha mai creato reali ansie a Meret.

Una squadra forte, ha continuato a costruire senza disunirsi. Sembrava la fine di un sogno, invece è scegliendosi ogni giorno che l’amore trionfa. E Conte lo sta spiegando con serena convinzione.

