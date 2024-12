Conte: «Non ci sono cose scontate in questo Napoli, chi starà meglio giocherà»

Lo ha detto in conferenza il mister del Napoli dopo la prestazione di Neres che deve servire da monito: «È importante avere dei giocatori che quando vengono chiamati rispondono presente»

David Neres è stato senza dubbio il grande protagonista della vittoria del Napoli di questa sera ne hanno parlato anche in conferenza stampa con Antonio Conte

«David meritava una maglia da titolare e questo deve essere un monito per tuti quanti, perché è importante avere dei giocatori che quando vengono chiamati rispondono presente. Lancia un bel messaggio a tutti quanti che gioca chi starà meglio».

Neres potrebbe giocare con Kvara?

«Perché non potrebbe giocare insieme a Politano come hanno fatto oggi? Non ci sono cose scontate nella vita, soprattuto in questo Napoli, chi starà meglio giocherà»

