Il Napoli pensa a Matic. Spinazzola vicino all’addio, al suo posto Biraghi (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 parla del mercato di gennaio: «Il Napoli prenderà un difensore centrale, un esterno sinistro perché Spinazzola potrebbe aver già finito l’avventura a Napoli, al suo posto potrebbe arrivare Biraghi. Da capire se dovesse andare via un attaccante (Raspadori), per il centrocampo ieri mi hanno fatto il nome di Matic (36 anni): Conte stravede per lui e lo ha avuto il Chelsea. Anche la Fiorentina è interessata a Matic.

Condò: Grande risposta del Napoli che ha dominato a Udine. Anche perché dopo il rigore poteva subentrare nervosismo. Invece il Napoli non ha minimamente tremato. Lukaku ha segnato un gol alla Lukaku, abbiamo visto il Lukaku originale. Poi la seconda rete è stata propiziata da Neres che per me qualche dubbio lo ha aggiunto nella testa di Conte.

Marocchi: «Facciamo bene ancora a schierarci ancora con Kvara ma Neres può giocare spezzoni più lunghi non solo dieci minuti. Può giocare anche dalla parte di Politano pur se a sinistra gioca molto bene. Il Napoli andava troppo piano, Lukaku va ancora piano ma gli altri oggi hanno giocato a ritmi più alti.

