Hanno cacciato Allegri come se fosse l’idraulico di Vinovo. Hanno stravolto il loro Dna e questi sono i risultati

Il Venezia non è il Manchester City, la Juve di Giuntoli e Thiago Motta pareggia con gli ultimi in classifica

Hanno cacciato Allegri come se fosse l’idraulico di Vinovo. Hanno quindi spinto una lunga teoria di lacché a perorare la causa della nuova Juventus. A descrivere il modesto Giuntoli come se fosse Italo Allodi. E a colorare Thiago Motta da Guardiola. Quel che è accaduto alla Juventus è qualcosa di mai accaduto nel calcio italiano. Hanno violentato oltre cent’anni di storia. E per chi? Per Giuntoli e Thiago Motta. Una roba da oggi le comiche. Con i tifosi della Juventus appecoronati al suicidio del proprio club. Non tutti ma tanti.

Allegri aveva capito tutto e la sera del suo addio fece capire a tutti cosa pensava di Giuntoli. A futura memoria.

Questa sera allo Stadium il Venezia ultimo in classifica ha pareggiato 2-2. E la Juve ha pareggiato solo grazie a un rigore di Vlahovic all’ultimo minuto. . E dire che da mercoledì sera non si riusciva più a fermare il lavoro di adulazione (evitiamo di essere volgari) dopo la vittoria per 2-0 sul derelitto Manchester City. Vittoria di prestigio per carità ma il City è una squadra in disfacimento.

È bastato il Venezia per ricordare quel che ha combinato la dirigenza della Juve di Elkann. Siamo oltre Montezemolo e Maifredi.

ilnapolista © riproduzione riservata