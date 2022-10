Ronaldo pensa ancora di poter dominare, si sta prendendo in giro

Il Telegraph commenta gli ultimi comportamenti del portoghese, spiegando che non si rende conto della sua età e che la sua carriera è sul finire

Ronaldo ha cominciato la sua carriera allo United come un ragazzo piuttosto sfrontato, infatti il Telegraph ricorda che al suo arrivo divenne famosa la storia di Cristiano che aveva perso il controllo della Suzuki Swift che guidava e si era lanciato in un giardino. Nessuno era rimasto ferito e Ronaldo era uscito dall’auto scusandosi e un po’ sconcertato.

Era solo un adolescente in un nuovo paese che cercava un modo per affrontare la sua crescente fama.

Ronaldo ha fatto della sua vita un’eccellenza, mostrandola grazie ai social in ogni sua sfaccettatura e ciascuna di esse è sempre stata un’eccellenza, “irreale” la definisce il quotidiano inglese. E soprattutto si chiede, “per quanto può continuare così?” È chiaro che, nonostante la sua era, le ambizioni di CR7 siano ancora alte, ma bisogna fare i conti con la realtà.

un uomo nel suo quarto decennio che si aspetta di dominare uno sport ora progettato per il moderno collettivo di ninja ipercondizionati dell’alta stampa nei loro primi vent’anni, sta solo prendendo in giro se stesso.

Ad oggi che, secondo il Telegraph, manca poco alla chiusura della sua carriera, Ronaldo non ha cambiato molto il suo carattere ed è ancora quello che lascia il campo perché invitato ad entrare solo nei minuti finali di una partita casalinga.

La sua carriera finirà, secondo molti il prossimo sarà l’ultimo Mondiale per lui, come successo per altri calciatori e il Telegraph lo paragona a Ronaldo il brasiliano

Ci sono meno Palloni d’Oro in casa del brasiliano e senza dubbio un po’ meno soldi, ma sembra in pace con il mondo.