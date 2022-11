Orsato decreta il rigore contro il Qatar e scoppia l’ironia sui social

Giusta le decisione dell’arbitro italiano per l’atterramento di Valencia, ma sui social spuntano ironiche battute sul suo futuro

Giusta la decisione dell’arbitro italiano Daniele Orsato che ha concesso il calcio di rigore all’Ecuador nella gara di esordio dei Mondiali in Qatar contro i padroni di casa per l’atterramento di Valencia da parte del portiere Al Sheeb. Ma sui social sono scoppiate le polemiche e anche tante irriverenti battute su quella che potrà essere la sorte dell’arbitro italiano dopo la partita per aver decretato un rigore contro i padroni di casa

@qatar vs @FEFecuador @MundiaIFIFA2022

Árbitro: Daniele Orsato Acertado y sin necesidad de la ayuda del VAR, el portero toca el pie del delantero visitante, el juez bien ubicado y buena interpretación sanciona el penal a favor del equipo amarillo. pic.twitter.com/ClDs3sLcW0 — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 20, 2022

Daniele Orsato if Qatar don’t win this game pic.twitter.com/9Ph0kq3Qtd — Carrick Era 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸🇮🇷 (@McBludclart) November 20, 2022

el emir cuando orsato se ose a sacar un pixel de la tarjeta roja pic.twitter.com/Wgqo85fbYE — destruido (@tradebel_) November 20, 2022

Il primato di Orsato

Piccolo primato per l’arbitro italiano, Daniele Orsato, che è il primo arbitro della storia a fischiare un rigore contro il Paese ospitante di un Mondiale alla sua prima partita nel torneo. È vero infatti che una precedente statistica di Opta ricorda che in nessuna delle precedenti edizioni dei Mondiali, la nazionale ospitante ha perso la gara d’esordio

I Mondiali e la birra

Ricordiamo che ai Mondiali si discute molto della decisione del Qatar di vietare la vendita di birre.

Con “un brusco voltafaccia”, scrive il Nyt, “i funzionari del Qatar hanno deciso che l’unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà analcolico”.

La decisione è confermata da un funzionario della Coppa del Mondo che non vuole essere nominato.

Ecco cosa ha scritto il Telegraph.

“Beh, è imbarazzante…”. Ed è tutto qui il commento di Budweiser. Tradotto in comunicazione aziendale – considerato che il birrificio americano è uno sponsor da 75 milioni di dollari per la Fifa e che normalmente non fiata – significa “casino”. Sta per scoppiare un casino commerciale. In attesa che accada però il caso “birra” è già scoppiato politicamente in faccia alla Fifa. Il Telegraph scrive – con un editoriale di Sam Wallace – che Infantino non ci ha capito niente, e che soprattutto ha perso le redini del Mondiale. Comanda il Qatar, con tutto ciò che ne consegue.