Opta: Osimhen è il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A

Con il gol segnato questa sera all’Atalanta, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha superato Simy, diventando il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A. Una statistica segnalata da Opta su Twitter. Osimhen si sta rivelando sempre più prezioso per il Napoli di Luciano Spalletti, che resta imbattuto in campionato e porta a casa la nona vittoria consecutiva in Serie A.

32 – Victor Osimhen (32) ha superato Simy (31), diventando il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A. Traguardo.#AtalantaNapoli #SerieA pic.twitter.com/blywQbuepe — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 5, 2022