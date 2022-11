Norman Douglas, le celebrazioni per lo scrittore

È cominciata la tredicesima edizione dell’evento “Buon Compleanno Norman”: nacque l’8 dicembre 1868 a Thüringen, e riposa a Capri

Norman Douglas

Siamo giunti alla tredicesima edizione dell’evento “Buon Compleanno Norman” organizzato dall’Archeoclub lubrense, dalla Pro loco “Due Golfi” e da Vincenzo Astarita, conosciuta guida escursionistica volontaria ed autorità nello studio e nelle opere di Norman Douglas, l’autore di “Siren land”. L’8 dicembre 1868 lo scrittore nasceva a Thüringen in Austria, da padre scozzese e madre per metà tedesca e riposa dal 7 febbraio 1952 a Capri – nel cimitero acattolico – suo paese d’adozione.

Domenica scorsa il primo appuntamento di trekking ha portato i partecipanti da Termini a Sant’Agata presso la via delle Tore ed il 4 dicembre i partecipanti – appuntamento alle 9 al Porto di Sorrento; le guide sono gratuite – si sposteranno a Capri per “The last Norman’s Capri, Via Tuoro”: dalla Piazzetta si attraverserà Via Camerelle, Via Tuoro, Arco Naturale, Tragara. Le celebrazioni si concluderanno l’8 dicembre (ore 12.30) con un pranzo commemorativo a Torca di Massa Lubrense – “ristorante “Il Fienile” – con pietanze ispirate al ricettario “Venere in cucina (edizioni capresi la Conchiglia)”. Come è noto Douglas scrisse nella “Casa degli spiriti” – che sorge sul sentiero che porta alla Baia Fai di Ieranto – buona parte del suo “Siren Land” dove descriva i suoi luoghi d’elezione: Ieranto, Marina del Cantone e la Baia di Crapolla. L’autore fu un hiker ante litteram e diede nuova luce agli etimi locali assecondando quello che fu chiamata “la sindrome dell’antichità”.

