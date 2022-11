Napoli, 38 punti sono la seconda miglior partenza in Serie A

Meglio del Napoli, in Serie A, ha fatto solamente la Juventus con Crisitano Ronaldo facendo 40 punti su 42

Il Napoli dopo la vittoria “sporca” al Maradona con l’Empoli ha raggiunto quota 38 punti portandosi a +8 sul Milan secondo, dopo il pareggio serale in casa della Cremonese (0-0). Spalletti supera se stesso dopo le 9 vittorie di inizio stagione scorsa, arrivando a 10 vittorie di fila, e raggiunge la quota che nella maggior parte dei casi è valsa la vittoria del campionato. Gli azzurri hanno raggiunto il Napoli di Sarri che tanto aveva fatto sognare, anche nei numeri, e ora ha l’occasione per poter realizzare quello che sembrava poteva essere.

Il Napoli alla 14esima giornata ha messo a segno la seconda miglior partenza in Serie A. La squadra di Spalletti continua a stupire non solo per come si impone sull’avversario ma anche nei numeri. Meglio degli azzurri ha fatto solamente la Juventus del 2018/19, l’anno dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e dell’ultimo di Allegri, facendo 40 punti su 42. In quell’annata i bianconeri fecero il vuoto e a tenere con fatica il passo fu il Napoli del primo anno di Ancelotti.

Nella storia della Serie A un distacco di 8 punti è sempre valso lo scudetto. Il precedente riguarda sempre la Juventus di quell’anno che alla stessa giornata aveva gli stessi punti di vantaggio sulla seconda. In altri casi anche un distacco leggermente inferiore ha portato alla vittoria finale. Mancini e Mourinho sulla panchina dell’Inter si sono assicurati lo scudetto nelle annate 2007/08 e 2008/09. Il distacco alla 14esima era rispettivamente di 7 e 6 punti. Sei lunghezze di vantaggio, nei precedenti, li ha avuti anche la Roma di Fabio Capello quando portò lo scudetto nella capitale nel 2000.

L’evoluzione che ha avuto il Napoli passa anche da questi traguardi. La squadra di Spalleti sta dimostrando di poter raggiungere quelle vette che hanno portato i precedenti vincitori a raggiungere il traguardo finale.