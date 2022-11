L’agente di Di Lorenzo: «Durante la sosta Mondiale discuterò il suo rinnovo con il Napoli»

Mario Giuffredi a Tuttomercatoweb.com: «Con Politano e Mario Rui sta facendo un grande campionato. Ma i protagonisti del Napoli sono 24»

L’agente di Giovanni Di Lorenzo (e non solo), Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha parlato del Napoli.

“Per gli altri il Napoli può essere una sorpresa. Per me che vivo la realtà avendo tre calciatori e rapporti quotidiani con tutte le figure non lo è. Conosco il progetto, ero sicuro che avrebbero fatto qualcosa di importante”.

Leí vive la città e l’ambiente, si nomina la parola Scudetto?

“Si sogna ma si ha anche un po’ di paura di rimanerci male come accaduto come Sarri. C’è tanta voglia di sognare. Il Napoli è l’antagonista di se stesso”.

I suoi Di Lorenzo, Politano e Mario Rui sono protagonisti di questo sogno.

“Stanno facendo un grande campionato. Fino ad oggi hanno dimostrato di essere protagonisti. Ma i protagonisti del Napoli sono ventiquattro”.

Giuffredi conferma quanto già trapelato nei giorni scorsi dai giornali, ovvero che durante la sosta per il Mondiale in Qatar discuterà con il Napoli per il rinnovo di Di Lorenzo.

“Stavamo parlando del rinnovo di Biraghi, ci siamo un po’ fermati per via dei risultati, per una questione di rispetto ne riparleremo durante la sosta. Sia per lui che per Di Lorenzo con il Napoli”.

Il Corriere dello Sport, qualche giorno fa, scriveva proprio del rinnovo del difensore centrale del Napoli. Il Napoli rinnoverà il contratto di Di Lorenzo fino al 2026 e gli riconoscerà sicuramente anche un aumento di stipendio.

“E ora De Laurentiis lo premierà, riconoscendogli un aumento di stipendio (oggi prende 2,4 milioni netti) e il rinnovo del contratto che scade nel 2026”.