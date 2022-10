Il quotidiano dedica un’ampia pagina al capitano del Napoli e a quello della Roma, Pellegrini. Due che la fascia se la sono sudata

Alla vigilia di Roma-Napoli, il Corriere dello Sport dedica una pagina ai capitani delle due squadre, Lorenzo Pellegrini e Giovanni Di Lorenzo. Due che la fascia se la sono sudata, che hanno fatto la gavetta, hanno avuto pazienza, senza scalpitare, se la sono guadagnata sul campo, insieme alla stima dei compagni e dei rispettivi allenatori.

Il quotidiano sportivo ripercorre la vita e la carriera del capitano del Napoli, dalla Garfagnana al mare del Golfo.

“A 29 anni, Giovanni è il tipico esempio del calciatore completo. Da ragazzino giocava in attacco, con il soprannome impegnativo di Batigol, poi è stato adattato a centrale di difesa, finché l’ex “collega” Padalino da allenatore del Matera intuì che avrebbe potuto dare il meglio da terzino destro, con tanto campo in avanti da percorrere. Il lavoro

lo ha portato a Empoli, dove ha conosciuto la Serie A e la Nazionale. Il talento gli ha concesso l’occasione Napoli, che lo acquistò nel giugno del 2019 per 8 milioni. Sembrava un contorno per guarnire la tavola, si è rivelato un primo piatto gourmet”.

Con Ancelotti, Gattuso, e poi Spalletti, è sempre stato titolare. Poi, l’estate scorsa, la fascia da capitano.

“L’estate scorsa poi, l’elezione: via Insigne per una separazione dolorosa ma condivisa, via anche Koulibaly che in teoria sarebbe stato il capitano secondo la linea successoria. E allora, nessun dubbio: la fascia va a Di Lorenzo, che ha

meno presenze nel Napoli rispetto a Zielinski e Mario Rui ma incarna per tutti alla perfezione la figura che deve rappresentare. Applausi dai tifosi, applausi dai compagni. Come fai a non amare un tipo così?”.

“E ora De Laurentiis lo premierà, riconoscendogli un aumento di stipendio (oggi prende 2,4 milioni netti) e il rinnovo del contratto che scade nel 2026”.

Pellegrini e Di Lorenzo si sono conosciuti in Nazionale, ma i loro percorsi sono stati diversi. Giovanni ha vinto l’Europeo.

“In teoria doveva essere la riserva di Florenzi ma dopo l’infortunio del compagno è entrato in squadra e non ne è uscito più. Quando si dice essere nel posto giusto al momento giusto”.

Pellegrini, invece, è stato sfortunato. Si stirò nell’ultimo allenamento prima dell’inizio dell’avventura e la cavalcata estiva dell’Italia l’ha potuta guardare solo in tv.

“Le loro traiettorie sono l’esempio perfetto di una gradualità virtuosa e meritocratica. Hanno faticato per arrivare

a centrocampo con il gagliardetto in mano, hanno interiorizzato la disciplina del sacrificio da trasmettere agli altri giocatori, hanno assunto le qualità per incidere su Roma-Napoli”.