Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Gli stessi cori oltraggianti sentiti domenica scorsa durante il derby e su cui il Giudice Sportivo ha chiesto un’inchiesta

La vergogna della Curva Nord continua: cori antisemiti anche durante Lazio-Monza. I tifosi biancocelesti hanno intonato gli stessi cori oltraggianti che avevano intonato domenica scorsa e che avevano destato ancora più polemica perché accompagnati dal balletto dei giocatori della Lazio sotto la curva dei loro tifosi.

I nuovi cori sono oggi sulla Gazzetta dello Sport. Si tratta degli stessi cori oltraggianti sentiti domenica scorsa durante il derby e su cui il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale di aprire un’inchiesta. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Commozione, striscioni e applausi per il ricordo di Gabriele Sandri a 15 anni dalla morte del giovane tifoso laziale

(avvenuta durante una trasferta, prima di Inter-Lazio, l’11 novembre 2007). Poi, purtroppo, nella serata dell’Olimpico, anche durante Lazio-Monza, ci sono stati ancora una volta in Curva Nord in un paio di occasioni cori antisemiti, gli stessi che si erano sentiti chiaramente durante il derby di domenica scorsa e gli stessi che hanno portato il giudice sportivo a chiedere alla procura federale di aprire un’inchiesta sull’accaduto”.

Il quotidiano sportivo continua:

“L’inchiesta della procura federale sui cori antisemiti della Curva Nord durante Roma-Lazio dovrà accertare l’accaduto già segnalato dagli ispettori federali e l’atteggiamento della società biancoceleste nella vicenda. Il codice di

giustizia sportiva prevede infatti che in caso di collaborazione con le forze dell’ordine, la società non debba essere

sanzionata”.