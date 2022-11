Cori antisemiti della Curva Nord.

È stato un derby colorato (vinto dalla Lazio 1-0), in cui le tifoserie non si sono risparmiate con la fantasia delle scenografie che hanno accolto le squadre in campo. Ma è stato anche un derby della vergogna per gli scandalisi cori antisemiti che si sono sentiti dalla Curva Nord. A testimoniarlo un video pubblicato su instagram.

«In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare»

A pochi metri c’erano i giocatori della Lazio che ballavano e festeggiavano la vittoria per 1-0, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Una reazione che sorprende non poco, anzi sconvolge.

La sola spiegazione plausibile è che non si siano resi conto di cosa stesse cantando la curva mentre saltavano. Nessuno ha chiesto loro di smettere di cantare “romanista ebreo”.

Il Giudice sportivo ha chiesto un’istruttoria rapida alla Procura della Figc Valerio Piccioni