La squalifica di Pinamonti è l’ultima pagliacciata diseducativa del calcio italiano

Insulta un ispettore antidoping e viene squalificato venti giorni. Ma a partire da oggi, quindi è fino al 10 dicembre. Un modo per prendere per i fondelli

La squalifica di Pinamonti è una chicca.

L’ultima pagliacciata del calcio italiano che evidentemente si è visto scavalcare dalla Fifa e da Infantino e ha voluto battere un colpo. Certo è poca roba ma giusto per far comprendere che la linea è sempre quella improntata alla diseducazione e allo sberleffo.

Succede che l’attaccante del Sassuolo – fonte agenzia Ansa – è stato squalificato per venti giorni per aver insultato (è la nostra traduzione di “comportamento irriguardoso”) l’ispettore antidoping incaricato del controllo dopo Atalanta-Sassuolo del 15 ottobre scorso.

Che cosa si è inventato il calcio italiano? Ha squalificato Pinamonti per venti giorni a partire da oggi, ossia fino al 10 dicembre. Periodo del tutto inutile visto che – come sappiamo – il campionato è fermo fino all’inizio di gennaio a causa del Mondiale.

Che cosa insegna il calcio italiano? Che insultare un ispettore antidoping è lecito. Non ti succede niente. E prova a prendere per i fondelli coloro i quali seguono questo sport che ormai ogni giorno riserva sorprese inaspettate.

Un mese fa, Pinamonti aveva concesso un’interessante intervista a Repubblica:

Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, intervistato da Repubblica.

Il ct Mancini ha detto che ai ragazzi di oggi manca aver giocato in strada.

«Io ci sono cresciuto in strada: a Cles, il mio paesino, c’era solo un campetto in cemento. Finita la scuola era tappa fissa, quando suonava la campanella si scendeva in strada, le mamme a casa e i ragazzi al campetto. I compiti potevano aspettare».

Quando è stata l’ultima volta?

«So che non potrei, ma quando l’estate torno a casa vado al campetto con gli amici a giocare e devo litigare con mio papà che ha paura mi faccia male. Ma è passione, non ci pensi. I miei due o tre amici del cuore sono abituati, per loro è normalissimo giocare con me, è la cosa che apprezzo di più. Poi ci sono i conoscenti che sono frenati, hanno paura di farmi male. E non mi diverto, mi accorgo che non posso fare le cose che facevo a dieci anni».

E le manca?