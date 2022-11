Il ritorno della Juve sorprende anche L’Equipe

Secondo L’Equipe la rimonta è nella forza della difesa. Ma Il Napoli è comunque a dieci punti, anche se la Gazzetta (la citano) li ha designati anti-Napoli

«Chi l’avrebbe mai detto, un mese fa?». Se lo chiede l’Equipe, e si riferisce al cammino della Juventus di Allegri, che dopo cinque vittorie consecutive in campionato ha – questa sera – l’opportunità di chiudere sul podio questa contestatissima (e difficile) prima parte di campionato, che ha visto i bianconeri quasi sempre impantanati tra il settimo e l’ottavo posto: non è chissà cosa, forse, ma è comunque abbastanza – secondo il giornale francese – per vivere un po’ più serenamente la sosta.

La rinascita della Juve, secondo l’Equipe, sta nei numeri eccezionali della difesa che non ha subito nessun gol negli ultimi cinque match. Non succedeva dal 2019 ed era l’ultimo anno di Allegri, prima che lo esonerassero per prendere Sarri.

A L’Equipe sottolineano che la Gazzetta dello Sport ha definito la Juve come anti-Napoli. Scrivono che «la stampa italiana è impaziente dei ritorni dei calciatori migliori», e in particolare di Pogba. Il Polpo è chiamato a dare qualità e fluidità a quello che in Francia è definito «un centrocampo tecnicamente povero». L’Equipe scrive:

«Prima della partita decisiva contro la Lazio, seconda con due punti di vantaggio sulla Juve, la Gazzetta dello Sport ha affibiato alla Juventus il titolo di “Anti-Napoli”. In Italia la Juventus è considerata la rivale numero uno degli azzurri per lo scudetto. Certo, servirà una marcia importante visto che se vincesse contro la Lazio sarebbe comunque relegata a 10 punti dalla vetta. Tuttavia, secondo il quotidiano italiano non è impossibile. Quel che è certo è che la Juve può sognare il suo primo titolo europeo dal 1996. Tornata in Europa League dopo una brutta Champions League, affronterà il Nantes agli ottavi. Con un obiettivo molto chiaro, annunciato da Juan Cuadrado: passare il turno».