“Infantino è un venditore con la valigia di cuoio temperato piena di morte” (Guardian)

“Il Mondiale in Arabia Saudita è un atto di violenza e disprezzo di tutto. Siamo tutti colpevoli. Lo sport è sempre stato corrotto, ora è brutale”

La Fifa ha scelto l’Araba Saudita per i Mondiali del 2034, ed era scontato. Perché si è trattato di “voto senza voto”, come lo descrive il Guardian. Solo l’ultimo dei quotidiani internazionali che critica (è un eufemismo) la Fifa per essersi ormai apparentata con i sauditi. Il commento di Barney Ronay è durissimo.

Innanzitutto, scrive, “quanto disgustoso sarebbe esattamente questo spettacolo dal vivo? Estremamente disgustoso”. Ma poi, vogliamo parlare del processo di scelta? “Nella fase preparatoria si era parlato di approvazione dell’offerta per “acclamazione”. Era stato ipotizzato uno spettacolo di applausi da parte dei 221 delegati online. Ma perché fermarsi agli applausi? Perché non una sirena antiaerea, o un urlo silenzioso o un ululato di disperazione? Perché non lo scricchiolio del coperchio di una bara?”.

Il Guardian massacra Infantino: “Il carisma dovrebbe essere legato al potere. Persino Sepp Blatter aveva una specie di aria scintillante, alla Wonka, arrivando alla fine a somigliare fisicamente alla Coppa del Mondo stessa, apparendo insieme sul palco come due sfere dorate e scintillanti di potere. Infantino è sempre la stessa figura liscia, simile a un pesce, con occhi che sembrano stranamente piatti e dipinti. Tende a puntare a un’energia evangelica, proselitista, da Grande Guru. Si dice che, come Blatter, creda sinceramente che vincerà un premio Nobel per la pace. In pratica sembra ancora un venditore, anche se uno con una valigia di cuoio temperato molto bella piena di morte in mano”.

Per Ronay Infantino è nella fase “oggi mi sento un despota. Oggi mi sento il Gesù del calcio”. “Il momento migliore è stato quando Infantino ha personalmente dato prova del suo stile di acclamazione, alzando le mani ai lati del viso e battendole adorabilmente, come una adolescente degli anni ’50 che esprime entusiasmo per l’arrivo in città di un nuovo ragazzo dei sogni”.

“Tutto ciò che restava era leggere i nomi dei vincitori da enormi buste del tipo che di solito contengono campioni di colonia a basso costo, accolti da fuochi d’artificio in cgi. Era, in ogni senso della parola, uno spettacolo totalmente patetico; lo spettacolo sportivo più nauseante di tutti i tempi”

“Con questo il calcio ha ora commesso uno straordinario atto di violenza. Per non parlare di una dimostrazione di totale disprezzo per la governance, la democrazia, la cura, l’amore, la speranza e il buon senso. Sono tutti colpevoli, dai dirigenti delle associazioni calcistiche mondiali, ai loro padroni politici, a tutti noi disposti a stare a guardare in silenzio”.

“Anche quando mente spudoratamente, il calcio ci dice sempre qualcosa. È stato facile far passare questo intero episodio semplicemente come il culmine dell’egoismo e della brama di potere molto evidenti di Infantino. Ma chi è esattamente fuori passo con la realtà qui? Chi sembra parlare il corretto linguaggio moderno del potere?”. Perché, continua, “tutto questo è stato fatto in bella vista. L’assegnazione della Coppa del Mondo 2034 a quello che il gruppo di campagna Reprieve descrive come “uno dei regimi autoritari più brutali del mondo” è un atto di violenza strutturale sotto gli occhi del mondo”.

“Il calcio è là fuori a far accadere la morte perché è politicamente e finanziariamente conveniente. Sceglie esecuzioni di massa, torture, sparizioni forzate, tutela maschile e incarcerazione di omosessuali. Lo sport è sempre stato complice e corrotto. Il mondo è sempre stato brutale. La Fifa ora ci ha dato questo nella sua forma più estrema”.

“È quasi affascinante la pura e sfacciata spavalderia di tutto questo. La corruzione della vecchia Fifa era almeno vagamente comprensibile, progettata su scala umana. Chuck Blazer voleva due appartamenti nella Trump Tower, uno per i suoi gatti. Sì. Capito. Sappiamo cosa sono l’avidità e la vanità. Jack Warner voleva guardare il mondo bruciare dall’interno della sua borsetta di pelliccia di cincillà. Ma cosa vuole Infantino? Può essere davvero solo avidità, sete di potere, la lotta personale con Aleksander Ceferin, il desiderio, semplicemente di vincere?”.

“Sarebbe allettante definire Infantino un utile idiota. Ma è più di questo. È un idiota incredibilmente utile. O meglio, è un facilitatore, un amplificatore. Infantino sa che abbiamo accettato il Qatar e che accetteremo semplicemente anche questo. Sa che le nostre federazioni nazionali, fonte di così tante belle chiacchiere nel corso degli anni, accetteranno tutto”.

“Questa Coppa del Mondo incomberà sulle spalle del calcio per i prossimi 10 anni. Ma per molti versi è già qui”.

