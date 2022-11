Il Napoli segue in Turchia il vice Lobotka (Corsport)

È Miguel Crespo Da Silva del Fenerbahce playmaker portoghese di stazza. Giuntoli segue altri due calciatori della squadra turca

Il Napoli studia il mercato turco: tre nomi per Giuntoli. C’è anche il vice Lobotka. Ne scrive il Corriere dello Sport che ha scritto dell’interesse dei fondi statunitensi per il club di De Laurentiis.

Dopo Kim e in precedenza Elmas, il club esplora questo universo:

Tutti e tre i giocatori sono del Fenerbahce.

Miguel Crespo Da Silva, 26enne playmaker portoghese di stazza non indifferente, dagli ottimi piedi, che potrebbe fare le veci di Lobotka, avendo qualche caratteristica in comune con l’ormai imprescindibile slovacco, peraltro difficoltoso da duplicare (l’accostamento con Demme sembra essere parziale e sfruttabile solo in determinati frangenti).

Ferdi Kadioglu, talentino olandese 23enne posizionabile fra il centrocampo e la trequarti, con abilità nel dribbling e nello scatto.

Infine l’autoctono Arda Güler, ancora un “bambino” diciassettenne ma parecchio promettente da trequartista, con diversi estimatori sparsi sul continente e all’attivo già cinque presenze in Super Lig, e quattro in Europa League (seppur limitate). Non poteva peraltro sfuggire ai più, dopo essere stato inserito nella “Next Generation”, redatta dal Guardian, dei 60 migliori talenti nati nel 2005.

I FONDI USA INTERESSATI AL NAPOLI

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che l’interesse dei fondi Usa per il Napoli è finito su Mergermarket definito

portale globale su abbonamento che tratta di fusioni e acquisizioni – una Bibbia per gli addetti ai lavori.

I pretendenti non mancano, ovviamente, e negli States il sospetto che tra un anno possa nascere qualcosa, fosse anche una prima decisa mossa di avvicinamento, viene ritenuta più possibile che probabile. «Per evitare che De Laurentiis intraprenda un’asta formale».

In questo viaggio, prosegue il Corsport, De Laurentiis potrebbe aver ascoltato potenziali acquirenti.

Il viaggio di Adl in California, con fissa dimora nella sua villa di Los Angeles, è anche diventato un indizio, ch’è andato arricchendosi di dettagli su appuntamenti fissati esclusivamente per ascoltare i potenziali corteggiatori – con le loro offerte – di una società che non viene ritenuta sul mercato.

Il Napoli, oltre Oceano, viene anche tratteggiato come un club con una “vision” futurista, intenzionato «a costruire un nuovo stadio», ad annusare proposte dei private equity internazionali per «stimolare ulteriormente lo sviluppo del marchio» con una «distribuzione più ampia» e attraverso la ricerca di nuove sponsorizzazioni.

Scrive Mergemarket che

Il Napoli è un modello economico-finanziario, è una società snella, in crescita, che interessa. Il Corsport ricorda che De Laurentiis disse di aver rifiutato 900 milioni di euro.

«guardando le prestazioni di quest’anno, il Napoli si trova in una situazione ideale per essere venduto, con una valutazione che aumenterebbe».