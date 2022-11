Il Napoli interessa ai fondi Usa: “club con vision futurista” (Corsport)

Ne scrive Mergermarket bibbia economico-finanziaria. Il viaggio americano per ascoltare potenziali investitori. Adl rifiutò 900 milioni

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che l’interesse dei fondi Usa per il Napoli è finito su Mergermarket definito

portale globale su abbonamento che tratta di fusioni e acquisizioni – una Bibbia per gli addetti ai lavori.

Il Napoli è un modello economico-finanziario, è una società snella, in crescita, che interessa. Il Corsport ricorda che De Laurentiis disse di aver rifiutato 900 milioni di euro.

I pretendenti non mancano, ovviamente, e negli States il sospetto che tra un anno possa nascere qualcosa, fosse anche una prima decisa mossa di avvicinamento, viene ritenuta più possibile che probabile. «Per evitare che De Laurentiis intraprenda un’asta formale».

In questo viaggio, prosegue il Corsport, De Laurentiis potrebbe aver ascoltato potenziali acquirenti.

Il viaggio di Adl in California, con fissa dimora nella sua villa di Los Angeles, è anche diventato un indizio, ch’è andato arricchendosi di dettagli su appuntamenti fissati esclusivamente per ascoltare i potenziali corteggiatori – con le loro offerte – di una società che non viene ritenuta sul mercato.

Il Napoli, oltre Oceano, viene anche tratteggiato come un club con una “vision” futurista, intenzionato «a costruire un nuovo stadio», ad annusare proposte dei private equity internazionali per «stimolare ulteriormente lo sviluppo del marchio» con una «distribuzione più ampia» e attraverso la ricerca di nuove sponsorizzazioni.

Scrive Mergemarket che

«guardando le prestazioni di quest’anno, il Napoli si trova in una situazione ideale per essere venduto, con una valutazione che aumenterebbe».