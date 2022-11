Il Brasile in ansia per Neymar, oggi gli esami alla caviglia

Ieri l’attaccante del Psg è uscito dal campo all’80’ in lacrime. Tite ha assicurato che giocherà il Mondiale. Necessarie 24-48 ore di osservazione

Ieri Neymar è uscito dolorante dal campo, all’80’ della partita del Brasile contro la Serbia, zoppicando e con la caviglia destra visibilmente gonfia. Una volta in panchina, l’attaccante del Psg si è coperto la testa ed ha iniziato a singhiozzare. Ora la Nazionale trema. El Pais ricostruisce l’accaduto.

Dopo la partita, il medico del Brasile ha parlato in conferenza stampa, spiegando che Neymar aveva subito un colpo che gli aveva storto la caviglia destra, la stessa che fu operata nel 2018 per uno strappo al legamento, e che avrebbe dovuto essere tenuto sotto osservazione per le successive 24-48 ore per determinare l’entità dell’infortunio e del suo impatto. Neymar aveva un edema, dunque era impossibile, ieri sera, valutare correttamente la sua condizione. Il medico ha anche spiegato che già nello stadio, in serata, era cominciata la fisioterapia.

Subito dopo il medico ha parlato anche il commissario tecnico, Tite, che ha assicurato che Neymar giocherà il Mondiale. La prossima partita del Brasile è lunedì alle 17 contro la Svizzera, che ha battuto il Camerun all’esordio.

Tite ha anche spiegato che Neymar aveva giocato dolorante dall’11’, quando aveva ricevuto i primi colpi, su falli, ma che era rimasto in campo perché sapeva che la squadra aveva bisogno di lui.