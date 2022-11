Il centrale del Dortmund escluso da Flick. In Qatar non andrà nemmeno Marco Reus ancora una volta vittima della maledizione dei grandi eventi

Mats Hummels non nasconde il disappunto per la mancata convocazione da parte del ct Hans-Dieter Flick. La Germania non ha convocato il centrale del Borussia Dortmund, nonostante quest’anno sia tornato quasi ai suoi livelli dopo il ritorno ai gialloneri. Il difensore è tornato ad essere uno dei punti di forza della squadra: ha collezionato 12 presenze in questa stagione, e si aspettava la convocazione. Hummels ha deciso di esprimere il suo disappunto su Instagram con un post in cui ha scritto:

«Senza sorpresa, una delle più grandi delusioni della mia carriera. Tengo le dita incrociate per la Nazionale ai Mondiali di calcio e sfrutterò il tempo che avrò per reagire a tutto questo con il duro lavoro come ogni volta».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15)

Altra delusione per il suo compagno di squadra Marco Reus. L’esterno salterà anche questa altra grande manifestazione a causa del problema alla caviglia. Il capitano del Borussia si è infortunato lo scorso 17 settembre contro lo Schalke 04 e da allora non è riuscito ancora a tornare in campo. Il 33enne tedesco salterà la quarta grande manifestazione. La prima fu a Brasile 2014 quando si infortunò nell’ultimo test pre Mondiale. Poi a Euro 2016 per problemi all’adduttore. Quindi all’Europeo del 2020 rifiutò la convocazione per smaltire i problemi fisici che ne avevano condizionato la stagione e ora il Qatar. L’unica partecipazione rimane quella in Russia 2018, ma in quella occasione tedeschi furono eliminati ai gironi. Grande sfortuna per i due gialloneri, che per motivi diversi salteranno quella che sarebbe stata la loro ultima vetrina a un Mondiale.