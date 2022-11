Mondiali 2022, i convocati di Germania e Belgio. Mertens e Lukaku ci sono

Flick e Martinez diramano la lista dei convocati al Mondiale e non mancano delle esclusioni eccellenti.

La Germania ha diramato la propria lista dei convocati al prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar tra meno di 2 settimane. La federazione tedesca ha annunciato i selezionati tramite il proprio profilo Twitter qualche minuto fa. Tra i grandi assenti troviamo i nomi di Hummels, Gosens e Reus. I tre giocatori non sono stati chiamati dal CT Flick e, dunque, non prenderanno parte al Mondiale con la Germania. Questi sono i convocati della Germania per Qatar 2022.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪 Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

Il CT Flick si contraddistingue per il grande spazio dato ai giovani durante la sua esperienza sulla panchina della Germania. Le conferme di Moukoko e Fullkrug sono l’esempio lampante della sua gestione. La Germania giocherà le sue partite al Mondiale nel Gruppo E, uno dei più difficili di tutta la competizione. A sfidarli nel Gruppo ci sono squadre come: Spagna, Giappone e Costa Rica. La prima partita sarà contro il Giappone il 23 novembre alle ore 14.00.

I convocati del Belgio

Negli ultimi anche il CT del Belgio Martinez ha ufficializzato la propria lista dei convocati a Qatar 2022. L’allenatore spagnolo ha presentato la lista dei selezionati tramite il profilo Twitter della Federcalcio belga. Ci saranno Mertens e Lukaku mentre il rossonero Saelemekers si trova tra le riserve dopo il recente infortunio. Questi i convocati del Belgio