“Haaland non ha ancora recuperato”, dice Guardiola

Intanto il campione del City prende lezioni di spagnolo proprio per migliorare la sua comunicazione col tecnico

Un problema al piede ha costretto l’attaccante del Manchester City, Erling Haaland a non prendere parte alle ultime sfide di Premier League.

Il fenomeno norvegese è rimasto ai box dopo una prima parte di stagione entusiasmante, in cui ha realizzato 22 reti in 16 apparizioni totali nelle varie competizioni.

Dopo aver saltato il Leicester, la Champions ed essere entrato per pochi minuti, ma buoni, Fulham, ora potrebbe non essere ancora in forma. Pep Guardiola tiene in allarme i tifosi del City sulle condizioni di Haaland. In conferenza stampa dichiara che il legamento è ancora danneggiato e che il centravanti quindi non è del tutto recuperato.

Haaland un vero e proprio perfezionista

Intanto il forte attaccante norvegese intanto si è dedicato anche alle lezioni di spagnolo, un po’ per la sua passione verso quella terra, ma soprattuto perché, con la presenza di Guardiola e del suo staff, nello spogliatoio del Manchester City c’è un’ampia colonia latina. Secondo quanto riporta As, proprio per intendersi meglio col manager e comunicare con maggiore chiarezza, l’attaccante norvegese avrebbe intensificato gli studi.