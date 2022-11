Haaland entra e fa vincere il City in dieci uomini

Guardiola lo ha lasciato di nuovo fuori (infortunio), poi quando si è visto spalle al muro ha buttato Superman in campo

E Haaland è sempre protagonista. Nei giorni scorsi il calciatore del Manchester City era stato più volte nominato da Ibrahomovic prima, che per mettere in difficoltà Guardiola aveva detto “Non so se l’ego di Guardiola lo lascerà diventare più grande di lui”, e poi dallo stesso tecnico che, sarcastico, ha risposto “Sono geloso di Haaland”

Ma soprattutto Haaland è stato l’argomento principe in Svezia e in particolare del presidente del sito “Visit Halland” che ha accusato il fatto che l’errore di grafia del nome del calciatore sta danneggiando la loro bella località turistica.

Haaland però è sempre un giocatore di pallone ed è così che anche oggi si è guadagnato la sua fama potando a casa una vittoria importante e sofferta per il City che ha giocato in 10 per più di un tempo per un rosso diretto a Cancelo. I citizens vincono al 95esimo contro il Fulham grazie ad un rigore di Erling Haaland, che, partito dalla panchina, realizza il 2-1 finale e la vetta della classifica per il club di Manchester.

Poche le azioni chiave della gara. Al 16′ City in vantaggio con uno splendido passaggio filtrante di Gundogan per il destro vincente di Julian Alvarez. Dolo 8 minuti e arriva anche il raddoppio di Stone, ma il direttore di gara annulla.

Al 25′ Cancelo ferma fallosamente Wilson lanciato verso Ederson. Espulsione per lui e rigore per il Fulham che Pereira mette dentro

Al 74esimo il City ci riprova, ma l’arbitro annulla una seconda rete degli uomini di Guardiola: Haaland la gira di testa alle spalle di Leno sul cross di De Bruyne ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo controllo VAR.

Si arriva ai minuti di recupero e ci pensa Haaland a vincere la partita mettendo dentro un rigore esemplare assegnato per fallo di Robinson che pizzica il piede di De Bruyne in area.