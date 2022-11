Giuntoli: «Kim? L’abbiamo scelto per l’applicazione e la velocità»

Giuntoli a Dazn. «La grande competitività ha aumentato l’intensità degli allenamenti e questo è importante. Atalanta candidata al titolo»

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Napoli.

Atalanta rivale del Napoli e candidata al titolo?

«Ma assolutamente sì, l’Atalanta non ha le coppe. Sono tanti anni che fanno molto bene, hanno una grande proprietà, un grande allenatore, e uno staff dirigenziale importante. A Bergamo si sanno rinnovare, trovano calciatori funzionali per un certo tipo di gioco… Insomma, non c’è dubbio sul fatto che faranno tanti punti»

La rosa del Napoli è più ampia dell’anno scorso.

«Abbiamo pensato di avere un allenatore di grande livello, e che assieme a lui poteva crescere un gruppo importante di ragazzi. Per adesso le cose stanno andando bene, ma siamo appena all’inizio e dobbiamo stare coi piedi per terra, lavorare quotidianamente. Poi alla fine vedremo. Sicurante la grande competitività ha aumentato l’intensità degli allenamenti e questo è importante. Ora c’è da continuare a testa bassa»

Come ha scelto Kim?

«L’abbiamo scelto per la sua grande attenzione. Kim è molto attento, non perde mai concentrazione. E poi ha grande velocità. Per questo siamo andati su di lui, poi per l’adattamento c’è da ringraziare il mister e i compagni. Ma se mi viene chiesto perché l’abbiamo scelto, la risposta è che l’abbiamo scelto per la sua applicazione e la sua velocità»