Gasperini insiste: «Le ambizioni dell’Atalanta le decide la società, io faccio quello che indica»

A Dazn: «Ultimamente abbiamo preso tutti gol pesanti, anche con Osimhen eravamo in vantaggio. Erano tutti gol evitabili»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter in campionato.

Avete perso molti punti nelle ultime partite.

«Anche con Osimhen eravamo in vantaggio, sono tutti gol realizzati nell’area piccola, da palla inattiva, in questo momento abbiamo incontrato squadre che da quel lato sono molto forti, ma indubbiamente abbiam preso un po’ di gol evitabili. Anche a Lecce il primo gol si poteva evitare. Ultimamente abbiamo preso tutti gol pesanti».

Qual è la portata delle ambizioni dell’Atalanta, per lei?

«Non lo so, non coinvolge solo me direttamente, abbiamo avuto un gruppo di giocatori importanti che sono andati via, è un momento di transizione tra un rinnovamento deciso o un cercare di andar avanti in questo modo, è una scelta della società, più che dell’allenatore. Ho parlato con la società, lei deve indicare la strada e io devo raggiungere quello che indica».