Gascoigne: «Ai Mondiali mi beccarono mentre bevevo una piña colada sulla spiaggia»

Ospite negli studi di Sky Sports nell’attesa, ieri, che Southgate diramasse la lista dei 26 convocati per il Mondiale 2022 in Qatar, Paul Gascoigne ha dato spettacolo.

L’ex fantasista, tra le altre, diLazio e Tottenham, ha raccontato anche aneddoti della sua esperienza. In particolare Gascoigne ha parlato del Mondiale di Italia 1990:

«Per me giocare a calcio anche d’estate era magnifico. Adoravo i Mondiali, anche se di tanto in tanto mi sono messo nei guai. In Italia sono stato beccato mentre mi bevevo una piña colada sulla spiaggia. Sir Bobby Robson è impazzito quando l’ha saputo. Ricordo però, oltre al rimprovero e alla confisca della mia bevanda alcolica, anche gli aspetti positivi di quell’esperienza. Fu intensa, provo grande affetto per i Mondiali»